# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

زمان پایان جنگ

اشکان خراسانی: «جنگ زمانی پایان می‌یابد که بازدارندگی ما احیا شده باشد و این دیگر جز با اخراج آمریکا از منطقه غرب آسیا ممکن نیست. تا آن زمان «صلح» صرفاً وقفه‌ای میان حملات دشمن است و دعوت به آن اقدامی ضد امنیت ملی.»

ما می‌توانیم

رضا پورحسین: «اینکه موشک خاص خود را روی ناوچه آمریکایی امتحان می‌کنیم‌، و زیردریایی پیشرفته آمریکایی را سالم تصاحب می‌کنیم؛ یعنی می‌توانیم و قدرت داریم.»

آقای کتاب‌دوست

سیدمصطفی موسوی با انتشار این تصاویر از رهبر شهید انقلاب نوشت: «رهبر که هیچ، من میگم حتی هیچ‌کس‌ اندازه شما تو دنیا کتاب‌دوست و کتاب‌خون نبود آقای خامنه‌ای.»

تنگه بسته است یعنی چه؟

محمد نصوحی: «سپاه با غنیمت گرفتن زیردریایی آمریکایی نشون داد علاوه بر اینکه تنگه هرمز باز نیست، حتی زیر آب تنگه هرمز هم باز نیست!»

تثبیت معادله قدرت

محمداحسان خرامید: «شکار یکی از پیشرفته‌ترین زیرسطحی‌های بدون‌سرنشین آمریکا در تنگه هرمز، فقط به غنیمت‌گرفتن یک شناور نیست؛ شکار فناوری، اطلاعات و تصور برتری دشمن است. در تنگه هرمز، پیشرفته‌ترین تجهیزات هم از چشم ایران پنهان نیست. اشراف اطلاعاتی، ابتکار عملیاتی و تسلط بر میدان؛ معادله قدرت را ایران می‌نویسد.»

ترفیع در پیشگاه خدا با شهادت

کاربری با انتشار این تصویر نوشت: «سه رئیس‌جمهوری که در پیشگاه خدا ترفیع گرفتند.»

جهنم نفتکش‌ها

سید نظام‌الدین موسوی: «ایران، زیردریایی هوشمند نظامی آمریکا در تنگه هرمز را شکار کرده، آمریکا نفتکش کوچک ایرانی را در کنار جزیره خارک هدف قرار می‌دهد. این یعنی آمریکا کماکان بر فشار اقتصادی روی ایران متمرکز است. پاسخ این اقدام فقط تبدیل ساحل شرقی امارات و فجیره به جهنم سوزان نفتکش‌ها است. بسم‌الله!»

عجیب و غریب!

کاربری نوشت: «در پنجاه سال اخیر آمریکا به ۳۰ کشور جهان حمله کرده اما حتی برای یکی از تجاوزاتش هم از مردمش نظر نخواسته. بعد تو ایران میگن باید رفراندوم برگزار بشه که ببینیم حق داریم از خودمون دفاع کنیم یا نه.»

کلاهبردارِ همیشه پیروز!

برایان کراسنشتاین، خبرنگار و فعال رسانه‌ای آمریکایی: «ترامپ همین الان اعلام کرد که وقتی در جنگی که به گفته‌ او جنگ نیست! پیروز شویم، قیمت بنزین به ۲ دلار در هر گالن کاهش پیدا می‌کند؛ این در حالی‌ست که ما قبلاً ۶ بار در این جنگ پیروز شده‌ایم! آخه چطور مردم هنوز حرف‌های این کلاهبردار را باور می‌کنند؟»