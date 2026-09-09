وزیر ورزش و جوانان در واکنش به اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و تقاضا برای جذب اعتبار بیشتر گفت: ما باید متناسب با شرایط درآمدی کشور تقاضا ایجاد کنیم، لذا هدف‌گذاری وزارت ورزش و جوانان این است که با منابع موجود، بهره‌وری‌اش را ارتقا دهد و افتخارآفرینی کند.

احمد دنیامالی پس از حضور در جلسه کمیسیون اصل ٩٠ در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها در پاسخ به این سؤال که قانون مالیات بر ارزش افزوده در ورزش چگونه توزیع شده است، گفت: در مورد ارزش افزوده یک قانون است که ۲۷ دهم درصد را تعیین کرده است. از این ۲۷ دهم درصد، ۴۰ درصد سهم آموزش و پرورش و ۶۰ درصد آن متعلق به وزارت ورزش و جوانان است که از این ۶۰ درصد بر اساس موافقت‌نامه‌هایی که مبادله می‌شود، به‌طور مساوی ۳۰ درصد به امور جوانان و ۳۰ درصد به ورزش که حوزه‌های قهرمانی، همگانی، بانوان و استان‌ها را شامل می‌شود، اختصاص پیدا می‌کند.

وی در واکنش به این پرسش که آیا وزارت ورزش و جوانان در آستانه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۵ درخواست جذب اعتبار بیشتری دارد یا خیر، افزود: ما باید در ابتدا واقعیت‌های درآمدی کشور را درک کنیم، اما آن چیزی که وزارت ورزش و جوانان هدف‌گذاری کرده این است که ما با همین منابع موجود، بهره‌وری‌مان را ارتقا بدهیم و افتخارآفرینی کنیم؛ لذا متناسب با شرایط جدیدی که داریم باید تقاضا ایجاد کنیم، چرا که باید بتوانیم کشور را اداره کنیم و مجلس هم جزو حاکمیت کشور است. در کل ولی باید گفت بودجه ورزش کشور از قدیم رقم بزرگی نبوده است.

در سال ۱۵ هزار ورزشکار در رشته‌های مختلف به مسابقات بین‌المللی اعزام می‌شوند و این عدد درخور توجه است. در این شرایط، اما مجلس محترم کمک‌های خوبی به فدراسیون‌های ورزشی برای کسب افتخارآفرینی‌های اخیر ورزش کرده است.

وزیر ورزش و جوانان همچنین تأکید کرد ورزش ایران برای دو سال پیش رو برنامه ویژه‌ای دارد و به دنبال کسب نتایج مطلوب در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس است. وی در این مورد یادآور شد: دو سال دیگر تا بازی‌های المپیک لس‌آنجلس زمان داریم و طبیعتاً نمایندگان و افکار عمومی از ما انتظارات بالایی دارند. ما باید در کشوری رقابت کنیم که جنگ را علیه کشورمان آغاز و رهبرمان را شهید کرده است. قطعاً باید با ساز و کار قوی در این دوره از بازی‌ها حاضر شویم.

به لطف خدا با حضور خوبی که تیم ملی فوتبال در جام جهانی آمریکا داشت و اهتزاز پرچم ایران در این مسابقات، مجلس نیز عنایت ویژه خواهد داشت تا در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی نتیجه بی‌نظیری را در بازی‌های المپیک رقم بزنیم.