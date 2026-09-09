بارندگی شدید دیروز ژاپن شرایط عجیبی در دهکده مسابقات ناگویا ایجاد کرده است اما برنامه مسابقات بسکتبال بدون مشکل ادامه خواهد داشت.

رقابت‌های بسکتبال بازی‌های آسیایی در حالی از بامداد امروز آغاز می‌شود که بارش تاریخی ۱۰۴ میلی‌متری باران در یک ساعت، شهر ناگویا را به وضعیت بحرانی برده است. این سیل شدید علاوه‌بر آب‌گرفتگی خیابان‌ها و توقف قطارها، دهکده مسابقات را هم به هم ریخت و به تخلیه اضطراری صدها ورزشکار، از جمله اعضای تیم ملی بسکتبال ژاپن، منجر شد. در این میان، تیم ملی فیلیپین به لطف اقامت در هتلی خارج از دهکده از دردسرهای سیل در امان ماند، ملی‌پوشان ایران هم شرایطی مشابه دارند و بدون مشکل برای بازی اول آماده می‌شوند.

با وجود خسارت‌های گسترده در سطح شهر، رقابت‌های بسکتبال مردان طبق برنامه از امروز پنجشنبه استارت می‌خورد تا مشعل این مسابقات در دل شرایط جوی ناگویا روشن شود و بسکتبال ایران هم پرچمدار ورزشکاران پیش از آغاز رسمی بازی‌ها باشد.