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کد خبر: ۳۳۷۶۸۸
تاریخ انتشار : ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۴
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برگزاری مراسم قرعه‌کشی لیگ ‌برتر هندبال مردان همزمان با بدرقه تیم‌ملی

با اعلام دبیرکل فدراسیون هندبال، مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر مردان باشگاه‌های کشور و آیین بدرقه تیم ملی هندبال به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا دوشنبه ۲۳ شهریورماه برگزار می‌شود.
علی‌اکبر خوش‌نویس زارچ، دبیرکل فدراسیون هندبال، از برگزاری مراسم قرعه‌کشی سی‌ و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور همزمان با آیین بدرقه تیم ملی هندبال به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا خبر داد. خوش‌نویس زارچ اظهار داشت: مراسم قرعه‌کشی سی‌ و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور، همزمان با آیین بدرقه تیم ملی هندبال ایران به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه برگزار خواهد شد. وی افزود: این مراسم از ساعت ۱۴:۰۰ در آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود و طی آن ضمن انجام قرعه‌کشی و مشخص شدن برنامه رقابت‌های لیگ برتر مردان، ملی‌پوشان اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا نیز بدرقه خواهند شد.

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