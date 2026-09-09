برگزاری مراسم قرعهکشی لیگ برتر هندبال مردان همزمان با بدرقه تیمملی
با اعلام دبیرکل فدراسیون هندبال، مراسم قرعهکشی لیگ برتر مردان باشگاههای کشور و آیین بدرقه تیم ملی هندبال به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا دوشنبه ۲۳ شهریورماه برگزار میشود.
علیاکبر خوشنویس زارچ، دبیرکل فدراسیون هندبال، از برگزاری مراسم قرعهکشی سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور همزمان با آیین بدرقه تیم ملی هندبال به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا خبر داد. خوشنویس زارچ اظهار داشت: مراسم قرعهکشی سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور، همزمان با آیین بدرقه تیم ملی هندبال ایران به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه برگزار خواهد شد. وی افزود: این مراسم از ساعت ۱۴:۰۰ در آکادمی ملی المپیک برگزار میشود و طی آن ضمن انجام قرعهکشی و مشخص شدن برنامه رقابتهای لیگ برتر مردان، ملیپوشان اعزامی به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا نیز بدرقه خواهند شد.