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کد خبر: ۳۳۷۶۸۷
تاریخ انتشار : ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۴
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برگزاری آخرین اردوی شمشیربازان در ترکیه

شمشیربازان اعزامی به بازی‌های آسیایی آخرین مرحله اردوی آماده‌سازی خود پیش از این بازی‌ها را در ترکیه برگزار می‌کنند.
شمشیربازان اسلحه سابر که بعد از مسابقات قهرمانی آسیا در تهران پیگیری تمرینات خود برای بازی‌های آسیایی شدند، عازم ترکیه شدند تا پیش از حضور در این بازی‌ها اردویی یک هفته‌ای در این کشور داشته باشند. این اعزام دیشب انجام شد، شمشیربازان بعد از یک هفته و در فاصله یک روز مانده به زمان اعزام به ناگویا، به تهران باز می‌گردند تا در تهران تمرینات‌شان را دنبال کنند. این اعزام ۲۵ شهریور انجام خواهد شد. علی پاکدامن، محمد فتوحی، طاها کارگرپور و نیما زاهدی ترکیب ۴ نفره تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر مردان را در بازی‌های آسیایی تشکیل می‌دهند. نجمه سازنچیان هم تنها دختر اعزامی به این بازی‌ها است که در اردوی ترکیه حضور خواهد داشت. بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر در ناگویا ژاپن برگزار می‌شود.

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