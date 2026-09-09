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کد خبر: ۳۳۷۶۸۵
تاریخ انتشار : ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۴
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قهرمانی پاراکماندار ایران در مسابقات سری جهانی هند

سمیه رحیمی در رقابت‌های پاراتیروکمان سری جهانی هند و در ماده ریکرو به مدال طلا دست یافت.
در ادامه مسابقات سری جهانی پاراتیروکمان ۲۰۲۶ هند، امروز چهارشنبه (18 شهریور)، سمیه رحیمی در فینال ریکرو انفرادی بانوان به مصاف حریفی از چین رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی این ماده را از آن خود کرد. در مسابقات میکس ریکرو، تیم کشورمان متشکل از سمیه رحیمی و غلامرضا رحیمی برابر حریفی از اندونزی ۵ بر یک نتیجه را واگذار کرد و در رده چهارم ایستاد.

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