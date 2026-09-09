پیاتزا: در نبرد واقعی با چین، پیروز شدیم
سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی برابر چین در قهرمانی آسیا، این مسابقه را نخستین محک جدی تیمش در این رقابتها دانست و از روند پیشرفت شاگردانش ابراز رضایت کرد.
روبرتو پیاتزا پس از پیروزی شاگردانش مقابل چین در آخرین دیدار مرحله مقدماتی قهرمانی مردان آسیا، درباره شرایط تیم ملی ایران در این مسابقه اظهار کرد: امروز برای من یک بازی دلگرمکننده بود. پیش از این دو مسابقه انجام داده بودیم، اما تیمهای مقابل در سطح تیمهای لیگ ملتها نبودند. اما امروز مقابل چین بازی کردیم و این یک محک جدیتر برای تیم ایران بود. وی با اشاره به عملکرد چین گفت: چین مثل همیشه بازی خوبی انجام داد. این تیم زمانی که در لیگ ملتها بازی میکرد، تنها یک پیروزی داشت، اما همیشه با ترکیب کامل به میدان میرفت، چون میخواست پیشرفت کند. وقتی مقابل تیمهای قدرتمند بازی میکنید، شاید امتیاز رنکینگ نگیرید، اما متوجه میشوید که تیم روزبهروز بهتر میشود. پیاتزا در بخش دیگری از صحبتهایش درباره حضور تیمهای مختلف در لیگ ملتها و اهمیت رقابت با تیمهای قدرتمند، گفت: اگر میخواهید چین را شکست دهید، باید واقعا بهتر از آنها بازی کنید. امروز ثابت کردیم که بیش از هر چیز به همه بازیکنان روی نیمکت نیاز داریم، چون میتوانیم از آنها استفاده کنیم. وی درباره عملکرد تیمش در جریان مسابقه نیز گفت: بازی را همانطور که باید انجام دادیم. در پایان ست دوم و بخش میانی ست سوم، چند اشتباه داشتیم، اما بعد از آن توانستیم در لحظات حساس امتیاز بگیریم. این موضوع برای من بسیار مهم است، چون نشان میدهد تیم ایران روزبهروز در حال پیشرفت است. سرمربی تیم ملی والیبال اشارهای هم به حضور تیم ملی والیبال چین در مرحله نهائی لیگ ملتهای دو سال گذشته کرد و گفت: من موافق فروش میزبانی مرحله نهائی نیستم زیرا تیمها با خرید امتیاز، حضور خود را در مرحله نهائی قطعی میکنند.