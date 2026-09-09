اخبار ورزش جهان

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کمپین تبلیغاتی با سرباز متجاوز به غزه
خشم جهانی را برانگیخت
شرکت آدیداس، تولیدکننده آلمانی پوشاک ورزشی با انتخاب یک سرباز پیشین ارتش رژیم صهیونیستی که در حملات به نوار غزه شرکت داشته، با موج گستردهای از درخواستهای تحریم در سطح جهانی روبهرو شده است. انتخاب «شالو بیتون» به عنوان چهره این کمپین، انتقادات شدیدی را علیه آدیداس برانگیخته و سؤالاتی را در مورد تصویر جهانی و فعالیتهای این شرکت در بازارهای بزرگ مطرح کرده است.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، پس از واکنشهای منفی، آدیداس اعلام کرد که این کمپین توسط تیم محلی این شرکت در اراضی اشغالی طراحی شده و شامل استراتژی تبلیغاتی جهانی آن نیست. با این حال، فراخوانهای بینالمللی برای تحریم این برند به دلیل استفاده از یک سربازصهیونیست در شرایطی که شمار زیادی از غیرنظامیان غزه در حملات اخیر، جان و یا اعضای بدن خود را از دست دادهاند، همچنان ادامه دارد.