اخبار کوتاه از فوتبال
واکنش فدراسیون فوتبال
به صدور کیفرخواست برای تاج
محمدعلی قدوسی رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال در واکنش به حواشی اخیر پیرامون صدور کیفرخواست برای رئیس فدراسیون فوتبال و برخی اعضای سابق هیئترئیسه این فدراسیون اظهار داشت: این پرونده صرفاً راجع به پاداش ۲۰ هزار دلاری به اعضای هیئترئیسه فدراسیون فوتبال است که پس از صعود موفق به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، مقام عالی وقت وزارت ورزش و جوانان، به پاس جبران خدمات و پاداش، این مبلغ را برای اعضای هیئترئیسه فدراسیون در نظر گرفته است. کلیه تشریفات اداری و قانونی مربوط به این موضوع در مؤسسه غیردولتی فدراسیون فوتبال، شامل تنظیم صورتهای مالی، مصوبه هیئترئیسه فدراسیون و همچنین تأییدیه مجمع عمومی فدراسیون در مورد این موضوع، به دقت، صراحت و شفافیت انجام شده است. قدوسی تصریح کرد: علیرغم همه این موارد، به دلیل ایراد سازمان بازرسی کل کشور و متعاقب آن شکایتی که این سازمان در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح کرده و چنین عنوان کرده که اعضای هیئترئیسه به دلیل اینکه در موقعیت تعارض منافع قرار داشتهاند، نمیتوانستند این وجوه را دریافت کنند، اعضای هیئترئیسه از باب عمل به احتیاط و مبرا شدن از هرگونه مواضع تهمت، نسبت به استرداد عین وجوه دریافتی به حساب مبدأ مبادرت کردند و بدین کیفیت، موضوع از این حیث کاملاً حل شده است.
پایان سفر خستهکننده و ۲۰ ساعته تیم امید
کاروان تیم امید ایران پس از سفری حدود ۲۰ ساعته و پشت سر گذاشتن دو پرواز و ترانزیت فرودگاهی، وارد شهر اوزاکا ژاپن شد تا آماده حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا شود.شاگردان حسین عبدی پس از ورود به ژاپن، دو روز در اوزاکا اقامت خواهند داشت و سپس راهی ناگویا، محل برگزاری مسابقات مرحله گروهی، میشوند. تیم امید ایران در مرحله گروهی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ با تیمهای امارات، چین و کره شمالی همگروه است و خود را برای رقابت با این سه تیم آماده خواهد کرد. ملیپوشان امید ایران در روزهای پیش رو تمرینات خود را در ژاپن دنبال میکنند تا با آمادگی کامل وارد مسابقات شوند.
استقلال شنبه راهی عراق میشود
استقلال که در فصل جدید در لیگ نخبگان آسیا حضور دارد، هفته آینده نخستین دیدار خود را در این مسابقات برگزار خواهد کرد و از آنجا که با اعلام AFC نمایندگان ایران بازیهای خانگی خود را باید در کشور ثالث برگزار کنند، استقلال قرار است در بصره عراق میزبان السد قطر باشد.از همین روی کاروان تیم فوتبال استقلال برای دیدار مقابل السد قطر در لیگ نخبگان آسیا روز شنبه هفته آینده با پروازی اختصاصی عازم بصره عراق خواهد شد. طبق برنامه، آبیپوشان یک جلسه تمرینی را در شهر بصره انجام خواهند داد و بلافاصله پس از پایان بازی راهی تهران خواهند شد. دیدار تیمهای استقلال و السد قطر دوشنبه هفته آینده از ساعت ۲۱:۴۵ برگزار خواهد شد.
عبدی: عاقلانه این بود
که در بازیهای آسیایی شرکت نکنیم
حسین عبدی سرمربی تیم ملی امید، پیش از سفر به ناگویا برای بازیهای آسیایی اظهار داشت: روزی که از بازیهای آسیایی بازگشتیم، شمایی که به تیم ملی کمک نکردید، باید عرق شرم داشته باشید که به این تیم کمک نکردید. وی افزود: خیلی افراد دوست ندارند تیمهای ملی نتیجه بگیرند. از دوستانی که در سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال هستند، بپرسید که چرا تیم ملی امید را در برنامههایشان نگنجاندند. کار عاقلانه این است که در بازیهای آسیایی ناگویا شرکت کنیم. حیف است تیم ملی کشورتان باشد و حاضر نباشید جانتان را برای آن بگذارید.
منصوریان: در این شرایط الطلبه را ترک نمیکنم
الطلبه در هفتههای اخیر با مشکلات مالی روبهرو بوده و همین موضوع شایعاتی درباره احتمال جدایی منصوریان از این تیم به وجود آورده است. سرمربی ایرانی الطلبه اما این شایعه را تکذیب کرد. منصوریان درباره شرایط این روزهای تیمش گفت: ما هیچ جلسه تمرینی را بعد از دیدار با زاخو برگزار نکردهایم زیرا با مشکلات مالی مواجه هستیم و تنها به درک آن اکتفا میکنیم. من بسیار مشتاق دیدار بازیکنانم هستم که از زمان بازی زاخو تا به حال آنها را ندیدهام. سرمربی الطلبه در ادامه با اشاره به مسابقه پیش رو برابر کرخ اظهار داشت: برای من در برابر کرخ، مهمترین چیز این است که همه سالم و بدون مصدومیت از زمین خارج شوند. من در این شرایط سخت، تیم را ترک نخواهم کرد و این وفاداری به هواداران عزیزمان است.