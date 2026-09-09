نوار تساویهای استقلال پاره میشود؟!
در شروع هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر تراکتور و استقلال به مصاف حریفان خود میروند.
هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران از امروز پنجشنبه 19 شهریور با برگزاری سه بازی آغاز میشود. در مهمترین بازی امروز استقلال در شهر قدس میزبان پیکان است. این دو تیم آخرین بار در تاریخ یکشنبه دوازدهم بهمنماه سال گذشته در ورزشگاه پاس قوامین به میزبانی پیکان رودرروی هم قرار گرفتند که پیکان با نتیجه یک بر صفر استقلال ریکاردو ساپینتو را شکست داد.
در این حد فاصل و با تغییراتی که در راس کادر فنی و همچنین پس از جنگ ۳۹ روزه در فصل تابستانی نقل و انتقالات در اسکواد تیم استقلال ایجاد شد، نسبت به این ترکیب ابوالفضل جلالی و منیر الحدادی رسماً از جمع بازیکنان آن روز استقلال جدا شدند. اما صالح حردانی هم که در آن دیدار حضور داشت حالا با تنبیه انضباطی سهراب بختیاریزاده مواجه و از تمرینات اخراج شده و فعلاً از جمع بازیکنان استقلال بیرون است. بنابراین قطعاً در دیدار با پیکان حضور نخواهد داشت. استقلال امیدوار است امروز با برتری برابر پیکان به نوار تساویهای خود پایان دهد.
در دیگر بازی امروز شمسآذر در قزوین به مصاف گلگهر سیرجان میرود. شمسآذر که عنوان جوانترین تیم لیگ 26 را در اختیار دارد، در این فصل تیمی جانسخت بوده و حتی توانسته تنها توقف تراکتورِ صدرنشین را هم رقم بزند. شاگردان وحید رضایی برای ثبت یک جهش بلند در جدول به دنبال شگفتیساز مقابل گلگهر هستند.
گلگهریها بعد از کشوقوسهای فراوان حالا آماده اولین بازی آسیاییِ تاریخ خود میشوند اما پیش از جدال با الجزیره امارات، شاگردان مهدی رحمتی در قزوین میهمان شمسآذر هستند؛ آنهم در شرایطیکه بعد از کسب
7 امتیاز از 3 بازی ابتدائی در لیگ 26، گلگهر هر 3 بازی اخیرش را واگذار کرده تا در آستانه ورود به یک وضعیت بحرانی باشد و سرمهایپوشان برای جلوگیری از این وضعیت، آنهم در آستانه اولین بازی آسیایی، نیاز مبرمی به کسب پیروزی برابر شمسآذر در قزوین دارند.
مهدی رحمتی تجربه سرمربیگری در تیم قزوینی را دارد و حالا امیدوار است که بتواند مقابل تیم پیشین خود برنده شود تا گلگهر را دوباره به جمع 6 تیم برتر جدول بازگرداند.
در سومین بازی امروز، استقلال خوزستان قعرنشین میزبان تراکتور صدرنشین است. استقلال خوزستان در روزهای گذشته با ارسال نامهای به سازمان لیگ، خواهان انتقال دیدار هفته هفتم مقابل تراکتور از تهران به ورزشگاه غدیر اهواز شده بود. آبیهای خوزستان پس از مدتها دوری از خانه، امیدوار بودند با آماده شدن چمن و رفع بخش مهمی از نواقص ورزشگاه، اولین میزبانی فصل خود را در اهواز تجربه کنند.با این حال، مسئولان سازمان لیگ پس از بازدید از ورزشگاه غدیر، ظاهراً شرایط این مجموعه را برای برگزاری مسابقه تأیید نکردهاند. به این ترتیب، درخواست باشگاه استقلال خوزستان برای میزبانی از تراکتور در اهواز دستکم برای این بازی به نتیجه نرسیده است.
دیدار استقلال خوزستان و تراکتور طبق برنامه فعلی، امروز پنجشنبه
۱۹ شهریور و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پاس تهران برگزار میشود. غدیر از فصل گذشته در دست مرمت بود و در آغاز فصل جدید هم به دلیل آسیبدیدگی چمن از چرخه میزبانی خارج شد. استقلال خوزستان در این مدت بازیهای خانگی خود را در تهران برگزار کرده و امیدوار بود تقابل با تراکتور، پایان خانهبهدوشی آبیهای اهوازی باشد.