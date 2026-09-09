والیبال ایران از سد دیوار چین گذشت شاگردان پیاتزا امروز به مصاف چین تایپه میروند
سرویس ورزشی-
تیم ملی والیبال ایران در سومین و آخرین بازی خود در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا موفق به شکست چین شد تا امروز در مرحله یک چهارم نهائی برابر چین تایپه صفآرایی کند.
مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا 2026 که از روز جمعه 13 شهریور آغاز شده است، دیروز (چهارشنبه 18 شهریور) در شهر فوکوئوکا ژاپن با پیروزی تیم ملی ایران به پایان رسید. تیم ملی والیبال ایران از ساعت 11:30 دقیقه به وقت تهران در آخرین دیدار این مرحله به مصاف چین رفت و سه بر یک حریف خود را شکست داد.
شاگردان روبرتو پیاتزا در ست دوم این دیدار 25 بر 23 نتیجه را واگذار کردند، اما در سه ست اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای 25 بر 23، 25 بر 22 و 25 بر 23 به پیروزی رسیدند تا با کسب سومین برد متوالی به عنوان صدرنشین جدول گروه دوم مسابقات به مرحله بعد صعود کنند. ملیپوشان ایران همچنین با سه برد و 9 امتیاز و واگذاری تنها نتیجه یک ست، همانند ژاپن بهترین عملکرد را در مرحله مقدماتی ثبت کردند.
مرتضی شریفی، سیدعیسی ناصری، علی حاجیپور، پوریا حسینخانزاده، محمد ولیزاده، عرشیا بهنژاد و محمدرضا حضرتپور (لیبرو) ترکیب شروعکننده تیم ایران در این مسابقه بودند. تیم ملی والیبال ایران با کسب این پیروزی 3.36 امتیاز در ردهبندی جهانی کسب کرد تا با 214.96 امتیاز جایگاه هفدهم را برای خود تثبیت کند.
در این دیدار پوریا حسین خانزاده با کسب ۲۰ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن این دیدار شد و مرتضی شریفی نیز ۱۷ امتیاز برای تیم ایران به دست آورد.
وانگ نیز با کسب ۱۸ پوئن، بهترین بازیکن تیم چین بود. تیم ملی والیبال ایران در مجموع ستهای این مسابقه ۹۸ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۶۲ امتیاز در حمله، ۸ امتیاز در دفاع، ۳ امتیاز سرویس و ۲۵ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود. بازیکنان تیم ملی والیبال چین نیز در مجموع ستهای این مسابقه ۹۳ امتیاز کسب کردند که شامل ۶۲ امتیاز حمله، ۸ دفاع، ۵ پوئن سرویس و ۱۸ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.
اسماعیلنژاد: امیدوارم پله به پله به همه اهدافمان برسیم
در پایان این بازی امین اسماعیلنژاد درباره اهمیت دیدارهای این رقابتها اظهار داشت: بالاخره هر بازی در قهرمانی آسیا برای ما مهم است، چون هر بازی در رنکینگ جهانی برای ما امتیاز دارد. ما برای بالا بردن رنکینگ جهانی و رسیدن به هدفی که داریم، یعنی انشاءالله صعود به فینال این مسابقات و بعد هم اهداف بعدی، تلاش میکنیم.
وی ادامه داد: امیدوارم پله به پله جلو برویم تا بتوانیم به همه اهدافی که داریم برسیم و مهمتر از همه پیشرفت تیمی داشته باشیم.
قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران با اشاره به جوان بودن ترکیب تیم، گفت: تیم ما جوان است و نیاز داریم بیشتر بازی کنیم و بیشتر با هم هماهنگ شویم. امیدوارم در آینده حرف برای گفتن زیاد داشته باشیم. تیم ملی والیبال ایران با سه برد و ۹ امتیاز و تنها یک ست واگذار شده، یکی از بهترین عملکردها را در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان آسیا به ثبت رساند.
تغییر برنامه مرحله یک چهارم نهائی
در پایان مرحله مقدماتی این رقابتها که در سه گروه چهار تیمی پیگیری شد، تیمهای ژاپن، ایران، تایلند، کره جنوبی، چین، استرالیا، چین تایپه و هند با کسب رتبههای اول تا هشتم جدول ترکیبی به مرحله حذفی صعود کردند.
همچنین چهار تیم بحرین، عمان، قطر و نیوزیلند در رتبه نهم تا دوازدهم این جدول قرار گرفتند و به کار خود در مسابقات پایان دادند. والیبال ورلد برنامه مرحله یک چهارم نهائی قهرمانی مردان آسیا را تغییر داد. این در حالی است که در برنامه قبلی قرار بود تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۰ شهریور به مصاف چین تایپه برود. برنامه جدید مرحله یک چهارم نهائی قهرمانی مردان آسیا به قرار زیر است:
پنجشنبه ۱۹ شهریور
ساعت ۱۰؛ تایلند........................................................................ استرالیا
ساعت ۱۴؛ ایران..................................................................... چینتایپه
جمعه ۲۰ شهریور
ساعت ۱۰؛ چین...................................................................کره جنوبی
ساعت ۱۴؛ ژاپن.................................................................................هند
مرحله یک چهارم نهائی بر اساس جایگاه تیمها در گروهها برگزار نمیشود. کنفدراسیون والیبال آسیا پس از پایان مرحله مقدماتی هر هشت تیم صعودکننده را با استفاده از سیستم رتبهبندی ترکیبی از رتبه یک تا هشت دستهبندی کرد. پس از مشخص شدن این رتبه بندی، جدول مرحله حذفی بر اساس سیدبندی جدید بسته شد؛ به گونهای که تیم اول با تیم هشتم، تیم دوم با تیم هفتم، تیم سوم با تیم ششم و تیم چهارم با تیم پنجم دیدار خواهند کرد. برندگان این مسابقات به نیمهنهائی صعود میکنند و بازندگان از دور رقابتها کنار میروند و در نهایت قهرمان این رقابتها نخستین سهمیه قاره کهن در مسابقات والیبال مردان المپیک 2028 لسآنجلس را به دست آورد و سه تیم اول تا سوم نیز سهمیه قهرمانی جهان 2027 کسب خواهند کرد. مرحله یکچهارم نهائی مسابقات روزهای پنجشنبه و جمعه 19 و 20 شهریور، مرحله نیمهنهائی روز شنبه 21 شهریور و دیدار ردهبندی و فینال نیز روز یکشنبه 22 شهریور برگزار خواهد شد.