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کد خبر: ۳۳۷۶۷۸
تاریخ انتشار : ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۴
سرویس کیهان » اخبار
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یادی از شهید مدافع حرم سعید کمالی

ماجرای فیش حقوقی شهید

شهید مدافع حرم سعید کمالی متولد 19شهریور سال ۶۹ از نیروهای سپاه کربلای مازندران اهل روستای کفرات نکا و ساکن ساری بود. وی داوطلبانه عازم سوریه شد و در ۱۷ اردیبهشت‌ سال ۹۵ در منطقه خان‌طومان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
سعید کمالی از جمله مدافعان حرم اهل قلم بود که سال 96 و در آئین اختتامیه دوازدهمین جشنواره انتخاب سال پاسداران اهل قلم، تجلیل شد. الموتی استاد راهنمای شهید کمالی در این مراسم گفته بود: «شهید کمالی با وجود اینکه بسیاری تصور می‌کنند مدافعان حرم به دلیل مسائل مالی به سوریه می‌روند، اما هنگامی که فیش حقوقی این شهید منتشر شد، دیدیم که مبلغی از فیش او بابت کمک به جبهه مقاومت کسر می‌شود.» شهید مدافع حرم سعید کمالی خطاب به همرزمانش گفته بود: «در دنیا دو دسته بیشتر نداریم؛ حق و باطل. در یک روز و در هر لحظه،‌ دو انتخاب بیشتر نداریم. یا در جبهه حق باشیم و یا در جبهه باطل. اینکه چطور باید حق و باطل را در دوستان و دشمنان جهانی‌مان بشناسیم، خیلی واضح و عینی است. قرآن همه چیز را به ما معرفی کرده است. در قرآن این طور گفته شده است که یهود و نصارا از شما راضی نمی‌شوند مگر اینکه هر چه آنها گفتند شما بپذیرید؛ یعنی دین اسلام را ترک کنید. در بحث مذاکرات هسته‌ای هم آیات قرآن به صورت روشن همه چیز را بیان می‌کند. آنها تا فلسفه وجودی شیعه، یعنی ‌ستیز با دشمنان را از ما نگیرند،‌ دست‌بردار نیستند و هر توافقی حاصل شود، در همین راستاست که این روحیه را از ما بگیرند.»

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