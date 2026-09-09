درخواست مجدد کارکنان ماشینسازی تبریز از رئیسجمهور برای جلوگیری از واگذاری غیرقانونی
کارکنان ماشینسازی تبریز با اشاره به مشکلات متعدد این کارخانه ضمن درخواست کمک از رئیسجمهور، خواهان جلوگیری از واگذاری نگین صنعت آذربایجان شدند.
به گزارش خبرنگار ما، کارکنان ماشینسازی تبریز در نامهای به مسعود پزشکیان؛ رئیسجمهور، ضمن بر شمردن مشکلات این کارخانه از جمله بدهیها و حقوقهای معوق، فقدان سرمایه در گردش و منابع مالی لازم، خواستار جلوگیری از واگذاری این مجموعه با عنوان خصوصیسازی شدند.
کارکنان ماشینسازی تبریز با اشاره به دستور رئیسجمهور به وزارت صمت در 11 خردادماه امسال برای رفع مشکلات این مجموعه، خواستار عملی شدن دستورات از سوی وزارت صمت شدند.
گفتنی است؛ کارخانه ماشینسازی تبریز، یکی از مهمترین صنایع کشور است و نگین و هویت صنعت آذربایجان محسوب میشود. از این رو حفظ و تقویت این مجموعه برای کارکنان و مردم آذربایجان شرقی و تبریز، به لحاظ اقتصادی و روانی، اهمیت ویژهای دارد؛ چرا که هویت صنعت یک استان و بلکه کل منطقه آذربایجان، قابل واگذاری نیست.
با اینحال تاکنون سه بار برای خصوصیسازی این مجموعه به شکل ناصحیح و اصطلاحاً «غارتی» تلاشهایی صورت گرفته که با درایت مردم، کارکنان مجموعه و برخی مسئولان محلی و ملی، ناکام مانده است.
کارکنان ماشینسازی تبریز و برخی کارشناسان اعتقاد دارند که خریداران دارای رانت این مجموعه، نه به دنبال تولید، بلکه به دنبال مفتبری و منفعتطلبی از زمینهای باارزش منطقه «ائلگلی» هستند و برند صنعت آذربایجان را نابود خواهند کرد.
مردم آذربایجان و کارکنان ماشینسازی تبریز، از دولت چهاردهم و مسعود پزشکیان که بیش از هر شخص دیگری بر اهمیت این مجموعه برای مردم این خطه اشراف دارد، انتظار دارند از واگذاری نشان هویت صنعت آذربایجان خودداری کنند. کارکنان ماشینسازی پیشنهاد دادهاند که اگر دولت اصرار به واگذاری دارد؛ در جهت رعایت اهلیت، این مجموعه به تعاونی کارکنان و بازنشستگان ماشینسازی واگذار شود. همچنین خواستار رفع مشکلات مالی و نجات این مجموعه از ورشکستگی
هستند.