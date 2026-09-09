گزارش عجیب رسانههای غربی از نحوه مواجهه بانک مرکزی ایران با مبادلات رمزارزی
روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی اعلام کرد که بانک مرکزی ایران با تسهیل غیررسمی قوانین ارزی، به تجار اجازه داده است تا با استفاده از رمزارزهایی مانند تتر و بیتکوین، درآمدهای صادراتی خود را به کشور بازگردانند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ روزنامه فایننشال تایمز دیروز چهارشنبه گزارش داد در میان شگفتی کارشناسان مالی غرب، ایران در واکنش به تشدید تحریمهای آمریکا و جنگ، بهطور غیررسمی سیاستهای سختگیرانه ارزی خود را تعدیل کرده و به بازرگانان اجازه داده است تا با استفاده از رمزارزهایی مانند تتر (USDT) و بیتکوین، معاملات فرامرزی خود را انجام دهند.
به ادعای این گزارش، بانک مرکزی ایران در ماههای اخیر و با حفظ سکوت، بازرگانان را تشویق کرده است تا برای بازگرداندن سرمایههای خود که به گفته مقامات قضائی ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود، از هر وسیلهای که لازم است استفاده کنند. این تسهیلات شامل استفاده از صرافیهای داخلی رمزارز برای تسویه حسابهای تجاری است.
فایننشال تایمز به نقل از یک فعال اقتصادی در ایران ادعا کرد: بانک مرکزی پرسش نمیکند که پول چگونه منتقل شده است. دریافت رمزارز در ازای صادرات اکنون کاملاً جا افتاده و عادی شده است. این تغییر رویکرد از زمان جنگ آمریکا و اسرائیل، سرعت بیشتری گرفته است. به نوشته فایننشال تایمز
بر اساس اطلاعات موجود، پیش از این، صادرکنندگان نفت و کالاهای دیگر موظف بودند سهم عمدهای از درآمدهای ارزی خود را از طریق پلتفرم دولتی و با نرخهای رسمی که بسیار پایینتر از نرخ بازار بود، به کشور بازگردانند.
در رویه جدید، بازرگانان میتوانند ارز خارجی را در بازار آزاد مبادله کنند یا مستقیماً از عواید صادراتی خود برای تأمین مالی واردات استفاده نمایند و نیازی به عبور از سیستم رسمی ارزی ندارند.
طبق دادههای شرکت تحلیل بلاکچین
«تی آرام لبز»، در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار رمزارز از طریق ایران جابهجا شده است. شرکت تحلیلی «الیپتیک» نیز تخمین میزند سهم ایران از کل استخراج بیتکوین جهان حدود چهار و نیم درصد باشد.
فایننشال تایمز افزود، با وجود این تسهیلات، مقامات و تحلیلگران اقتصادی نسبت به کافی نبودن حجم معاملات رمزارزی برای پاسخگویی به نیازهای عظیم تجاری کشور ابراز تردید کردهاند.
«علیرضا بزرگمهر» عضو انجمن تحول دیجیتال ایران هم تأیید کرده که نظارت بانک مرکزی بر صرافیهای رمزارز کاهش یافته و بر اجرای قوانین سختگیرانه پافشاری نمیکند.