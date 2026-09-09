قیمت نفت ایران از 95 دلار عبور کرد

قیمت نفت ایران‌، با تداوم انسداد تنگه هرمز بیش از سه درصد افزایش یافت و در اغلب مناطق به بیش از 95 دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ قیمت محموله‌های نفت خام ایران با رشد چشمگیری همراه بوده است. تمامی‌گریدهای نفتی ایران اعم از سبک، سنگین، فروزان و سروش در چهار منطقه کلیدی شمال غرب اروپا، دریای مدیترانه، سیدی کریر در مصر و آفریقای جنوبی، به طور یکسان و سراسری به میزان سه دلار و 18 سنت در هر بشکه افزایش یافته است.

در منطقه شمال غرب اروپا، نفت سبک ایران با قیمت 95 دلار و 97 سنت، نفت سنگین ایران با قیمت 94 دلار و هفت سنت و نفت فروزان با قیمت 94 دلار و 32 سنت به ازای هر بشکه معامله شده است. این در حالی است که در بازار مدیترانه، نفت سبک ایران 95 دلار و 32 سنت، نفت سنگین ایران 93 دلار و 17 سنت، فروزان 93 دلار و 42 سنت و نفت سنگین‌تر سروش نیز با قیمت 90 دلار و 17 سنت تسویه شده است که پایین‌ترین نرخ ثبت‌شده در میان تمامی مقاصد محسوب می‌شود.

بالاترین قیمت ثبت‌شده در میان تمامی محموله‌ها، به نفت سبک ایران در منطقه سیدی کریر(سواحل مصر) اختصاص دارد که هر بشکه آن 97 دلار و 22 سنت قیمت خورده است. همچنین در همین منطقه، نفت سنگین ایران 95 دلار و هفت سنت و فروزان 95 دلار و 32 سنت به فروش رسیده است. در آفریقای جنوبی نیز نرخ‌ها دقیقاً مشابه اروپای شمال غربی ثبت شده است.

تداوم نفت 100 دلاری

گفتنی است؛ افزایش سه دلار و 18 سنتی در حالی رخ داده که تنش‌ها در خاورمیانه افزایش یافته است و به نظر می‌رسد با تداوم انسداد تنگه هرمز و درگیری عربستان و یمن، نوسانات قیمت نفت تداوم داشته باشد.

این در حالی است که برنت، شاخص اصلی قیمت نفت در بازار جهانی، در معاملات دیروز از 10۱ دلار عبور کرد. این برای چندمین بار در شش ماه اخیر است که قیمت نفت از 100 دلار عبور می‌کند. البته قیمت برنت طی دو روز معاملاتی اخیر حدود یک و شش دهم درصد افزایش داشته و در بالاترین سطح خود طی حدود هفت هفته گذشته قرار گرفته است.

بر اساس داده‌های کپلر، در روز دوشنبه تنها هفت کشتی حامل کالاهای مختلف از تنگه هرمز عبور کرد. کاهش تردد کشتی‌ها در این مسیر، ریسک اختلال بیشتر در عرضه نفت خاورمیانه و همچنین قیمت نفت را افزایش داده است. در شرایط فعلی، حجم صادرات نفت تولیدکنندگان خاورمیانه به حدود 11 میلیون بشکه در روز رسیده؛ در حالی که این رقم پیش از آغاز جنگ حدود 18 میلیون بشکه در روز بود.

جبهه دوم بحران انرژی

همزمان، حملات نیروهای یمنی به اهداف نفتی و نفتکش‌های عربستان سعودی نیز فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. در تازه‌ترین تحولات، گزارش‌هایی از حمله به تأسیسات نفتی جازان عربستان منتشر شده است. این حملات نگرانی‌ها درباره امنیت صادرات نفت عربستان و مسیر دریای سرخ را افزایش داده و ریسک ایجاد اختلال در یکی دیگر از مسیرهای مهم انتقال انرژی جهان را بالا برده است.

پیش از این نیز حملات نیروهای یمنی به دو نفتکش سعودی در دریای سرخ باعث شد قیمت برنت در ماه ژوئیه برای نخستین‌بار پس از ماه‌ها از 100 دلار عبور کند و در یک مقطع به بیش از 101 دلار برسد. به این ترتیب، بازار نفت اکنون با دو ریسک همزمان در مسیرهای کلیدی انتقال انرژی یعنی تنگه هرمز و دریای سرخ- باب‌المندب مواجه است؛ موضوعی که می‌تواند در صورت تداوم درگیری‌ها، حق بیمه ریسک نفت را افزایش داده و قیمت‌ها را دوباره به بالای

100 دلار سوق دهد.