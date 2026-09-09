لزوم بهرهبرداری حداکثری از بارشهای سیلآسا
کارشناس سازمان هواشناسی از احتمال وقوع بارشهای سیل آسا در بخشهایی از کشور خبر داده که ضرورت بهرهبرداری حداکثری از آن، وجود دارد.
«کبری رفیعی»؛ کارشناس سازمان هواشناسی در گفتوگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ از وقوع بارش در برخی مناطق کشور خبر داد و درباره وضعیت جوی امروز پنجشنبه نیز گفت: بارشهای پراکنده در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات البرز شرقی، ارتفاعات خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت؛ با این حال سامانه بارشی از روز پنجشنبه از شمال شرق کشور خارج میشود.
او با پیشبینی وقوع سیلاب در برخی مناطق کشور، ادامه داد: از بعدازظهر روز جمعه سامانه بارشی جدیدی از شمالغرب وارد کشور میشود.
گفتنی است؛ پیشبینیها از بارشهای سیلآسا در پاییز در مناطق مختلف کشور، حکایت دارد. لازم است که وزارت نیرو، با روشهای نوین، استحصال آب را به حداکثر برساند. همچنین وزارت جهاد کشاورزی برای کشت در دیمزارها، برنامه از پیش تدوین شده و آماده اجرا داشته باشد.
بخشهای دیگر دولت، از جمله سازمان برنامه و بودجه هم ضروری است که با کمک به قیمتگذاری مناسب خرید محصولات کشاورزی، زمینه را برای بهرهبرداری حداکثری از بارشهای پاییزی که چند روزی است آغاز شده، فراهم کنند.