وعدههای بیپایان وزیر نیرو برای پایان خاموشیها
در حالی که وزیر نیرو بارها وعده پایان خاموشیها و رفع ناترازی برق را داده، خاموشیها همچنان ادامه دارد و حتی مسئولان زیرمجموعه وزارت نیرو از پایان آن ابراز بیاطلاعی میکنند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ «عباس علیآبادی» وزیر نیرو طی ماههای گذشته بارها از برنامه دولت برای کاهش خاموشیها و رفع ناترازی برق سخن گفته است. وعدههایی که در عمل هنوز به نتیجه مورد انتظار نرسیده و قطعی برق همچنان ادامه دارد.
علیآبادی پیشتر وعده داده بود با اجرای برنامههای وزارت نیرو، ناترازی برق مدیریت و تابستان بدون خاموشی سپری شود اما در ادامه، قطعی برق در بخشهای خانگی و صنعتی تداوم یافت و حتی خود وزیر از شرایط «فوق بحرانی» شبکه سخن گفت.
وی همچنین در مجلس از برطرف شدن خاموشیهای خانگی در آینده نزدیک خبر داده بود، اما چند روز بعد در پاسخ به زمان پایان قطعیها، اعلام کرد از زمان دقیق آن اطلاعی ندارد.
هفته قبل هم وزیر وعده پایان خاموشی برنامهریزی شده را داد که بلافاصله «مصطفی رجبی مشهدی» معاون وزیر نیرو اعلام کرد تاریخی برای پایان خاموشیها اعلام نمیکنیم و شاید زمستان هم برق برود.
در تازهترین اظهارنظر نیز علیآبادی روز سهشنبه وعده داد ناترازی برق ظرف یکی دو روز آینده حل شود؛ وعدهای که باید دید این بار در عمل محقق خواهد شد یا بار دیگر فاصله میان وعده مسئولان و وضعیت شبکه برق ادامه پیدا میکند.