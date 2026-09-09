فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۷۶۷۱
تاریخ انتشار : ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش:

وانت‌ها و تاکسی‌های اینترنتی به صورت رایگان دوگانه‌سوز می‌شوند

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، خودروهای شخصی باری و مسافری سکوهای اینترنتی از سوی دولت به صورت رایگان دوگانه‌سوز می‌شوند.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش، «محمدصادق عظیمی‌فر» معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: برای تخصیص سهمیه سوخت برای خودروهای فعال در سکوهای اینترنتی بار و مسافر، دو تدبیر برای این مشکل در نظر گرفتیم.
تدبیر اول این است که سهمیه سوخت آنها تا سقف ۳۰۰ لیتر بر مبنای پیمایش است که مورد موافقت رئیس‌جمهور هم شده و اطلاعات پیمایش آنها در اختیار ما قرار می‌گیرد و از اول مهر ماه این میزان سوخت در کارت سوخت اشخاص تغذیه می‌شود.
اقدام دوم هم که مهم‌تر است و به مدیریت مصرف سوخت کمک می‌کند، این است که دولت تقبل کرده است که به صورت رایگان ناوگان فعال در سکوهای اینترنتی خودروهای شخصی بار و مسافر را تبدیل به دوگانه‌سوز و سی‌ان‌جی‌سوز کند.
وی افزود: هزینه هر یک دستگاه خودرو برای دوگانه‌سوز کردن ۵۰۰ دلار است که با استفاده از کیت‌های نسل چهارم به صورت رایگان انجام می‌شود.
عظیمی‌فر بیان داشت: این تبدیل خودروها هم بر مبنای میزان پیمایش است. یعنی هرچه ناوگان پیمایش بیشتری داشته باشد، در اولویت تبدیل دوگانه‌سوز قرار می‌گیرد. 
گفتنی است یکی از راه‌های مدیریت مصرف سوخت و کاهش ناترازی تنوع سبد سوخت و دوگانه‌سوز کردن خودروها از بنزین‌سوز به سی‌ان‌جی‌سوز است. همزمان با این اقدام تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی هم باید مدنظر باشد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

لیلی و فرهاد!(گفت و شنود)

خیانت مُدام و لاف مردم؟! (نگاه)

یمن 3 پالایشگاه آرامکو را به آتش کشید قیمت نفت ۱۰۰ دلاری شد

پیامی که غربگرایان  باید از سخنان «هریس» بگیرند

توقیف گسترده اموال متهمان پرونده‌های تعهدات ارزی

غلبه اراده ایران در بازار نفت و تحقیر شدن دوباره ترامپ

درآمدهای داخلی و خارجی دولت محقق شد؛ مسئولان پیام ضعف ندهند

مواظب روایت‌سازی‌های غلط دشمن باشیم (یادداشت روز)

پنجـــــره‌ای بــه بـــاغِ وطــــن

دادستان انتظامی قضات 4 محور اساسی و رویکرد ساختار اصلاحی جدید قوه قضائیه را اعلام کرد