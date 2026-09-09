به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، خودروهای شخصی باری و مسافری سکوهای اینترنتی از سوی دولت به صورت رایگان دوگانه‌سوز می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش، «محمدصادق عظیمی‌فر» معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: برای تخصیص سهمیه سوخت برای خودروهای فعال در سکوهای اینترنتی بار و مسافر، دو تدبیر برای این مشکل در نظر گرفتیم.

تدبیر اول این است که سهمیه سوخت آنها تا سقف ۳۰۰ لیتر بر مبنای پیمایش است که مورد موافقت رئیس‌جمهور هم شده و اطلاعات پیمایش آنها در اختیار ما قرار می‌گیرد و از اول مهر ماه این میزان سوخت در کارت سوخت اشخاص تغذیه می‌شود.

اقدام دوم هم که مهم‌تر است و به مدیریت مصرف سوخت کمک می‌کند، این است که دولت تقبل کرده است که به صورت رایگان ناوگان فعال در سکوهای اینترنتی خودروهای شخصی بار و مسافر را تبدیل به دوگانه‌سوز و سی‌ان‌جی‌سوز کند.

وی افزود: هزینه هر یک دستگاه خودرو برای دوگانه‌سوز کردن ۵۰۰ دلار است که با استفاده از کیت‌های نسل چهارم به صورت رایگان انجام می‌شود.

عظیمی‌فر بیان داشت: این تبدیل خودروها هم بر مبنای میزان پیمایش است. یعنی هرچه ناوگان پیمایش بیشتری داشته باشد، در اولویت تبدیل دوگانه‌سوز قرار می‌گیرد.

گفتنی است یکی از راه‌های مدیریت مصرف سوخت و کاهش ناترازی تنوع سبد سوخت و دوگانه‌سوز کردن خودروها از بنزین‌سوز به سی‌ان‌جی‌سوز است. همزمان با این اقدام تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی هم باید مدنظر باشد.