پذیرهنویسی نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی از هفته آینده
رئیسکل بانک مرکزی از نهائی شدن فرآیند راهاندازی نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی خبر داد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دیروز گفت: نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی، تمامی مراحل لازم برای آغاز فعالیت را طی کرده و پذیرهنویسی آن از هفته آینده آغاز خواهد شد.
همتی با اشاره به سازوکار این صندوقها افزود: دارندگان ارز میتوانند منابع خود را بدون تبدیل به ریال در صندوق سرمایهگذاری کنند و در مقابل، واحد سرمایهگذاری دریافت کنند. منابع جذبشده نیز در ابزارها و داراییهای مالی ارزی به کار گرفته خواهد شد.
رئیسکل بانک مرکزی تأکید کرد: صدور و ابطال واحدهای این صندوقها بهصورت ارزی انجام میشود و سرمایهگذار در زمان خروج نیز معادل ارزش واحدهای خود را به صورت ارزی دریافت خواهد کرد.
همتی همچنین یادآور شد: بانک مرکزی در حال فراهمکردن و تسهیل سازوکارهای لازم برای حمل، تحویل و نگهداری اسکناس ارز با هدف تسهیل ورود منابع ارزی به این صندوقها و سرمایهگذاری در آنهاست.
وی خاطرنشان کرد: راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی بخشی از برنامه بانک مرکزی برای توسعه ابزارهای مالی ارزی، فعالسازی منابع ارزی و تقویت تأمین مالی ارزی اقتصاد کشور است.
سیگنال قیمتی معاملات اوراق سلف سکه
از سوی دیگر روز گذشته اوراق سلف سکه بانک مرکزی هم با نماد «عسکه۲» با کد بورسی قابل معامله شد. نماد «عسکه۲» از ساعت ۱۲ تا ۱۸ در وضعیت ثبت سفارش قرار گرفت. طبق گزارش بورس کالا، دیروز ۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار برگ اوراق سلف سکه به قیمت ۲۳۵ هزار و 700 تومان به فروش رفت.
برخی تحلیلگران انتقاد کردند که با کشف قیمت ۲۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی برای سکه در این عرضه، بانک مرکزی عملا سیگنال افزایش قیمت به بازار صادر کرد!
گفتنی است دارندگان اوراق در سررسید میتوانند مطابق شرایط انتشار، نسبت به دریافت فیزیکی سکه اقدام کنند یا از گزینه تسویه نقدی و دریافت حداقل بازده هفت درصدی نسبت به قیمت مبنای روز انتشار بهرهمند شوند.
اوراق سلف سکه قابلیت معامله در بازار ثانویه را خواهد داشت و دارندگان میتوانند پیش از سررسید، اوراق خود را در طول دوره معاملاتی به فروش برسانند.