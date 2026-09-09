فیلم سینمایی «سرزمین فرشته‌ها» به نویسندگی و کارگردانی بابک خواجه‌پاشا، جایزه بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی «منبر طلایی» کازان را از آن خود کرد.

در بخش فیلم‌های بلند، «سرزمین فرشته‌ها» علاوه‌بر جایزه بهترین فیلم، جوایز فیلمبرداری و بهترین بازیگر زن را نیز دریافت کرد. این فیلم‌، روایتی انسانی از جنگ و بحران در غزه ارائه می‌کند. «سرزمین فرشته‌ها» پیش از این نیز در چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر با کسب پنج سیمرغ بلورین و هشت دیپلم افتخار، عنوان پرافتخارترین فیلم آن دوره را به دست آورده بود. بیست‌ویکمین دوره جشنواره «منبر طلایی» کازان از ۱۳ تا ۱۷ شهریورماه در پایتخت جمهوری تاتارستان برگزار شد. این جشنواره از سال ۲۰۰۵ با تمرکز بر مضامین انسانی، فرهنگی، اجتماعی و معنوی برگزار می‌شود و مجید مجیدی، کارگردان سینمای ایران، ریاست هیئت داوران این دوره را بر عهده داشت.