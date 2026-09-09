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کد خبر: ۳۳۷۶۶۷
تاریخ انتشار : ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۴
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علاقه اتحادیه ناشران عراق برای شرکت در نمایشگاه کتاب تهران

عبدالوهاب الراضی در جریان بازدید از غرفه خانه کتاب و ادبیات ایران در بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد از آمادگی اتحادیه ناشران عراق برای حضور در سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر داد.
عبدالوهاب الراضی، رئیس اتحادیه ناشران عراق و رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد، از غرفه خانه کتاب و ادبیات ایران در بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد بازدید کرد. الراضی در این بازدید، ضمن تحسین تنوع موضوعی و محتوایی کتاب‌های عرضه‌شده در غرفه خانه کتاب و ادبیات ایران، استقبال مردم عراق، به‌ویژه خانواده‌ها، از این آثار را بسیار قابل توجه و چشمگیر دانست و از تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های خانه کتاب و ادبیات ایران برای معرفی ظرفیت‌های نشر ایران و توسعه ارتباطات فرهنگی میان ایران و عراق تقدیر کرد. وی همچنین درباره روند برگزاری سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و برنامه‌های این رویداد فرهنگی پیگیری‌هایی انجام داد و ضمن ابراز امیدواری نسبت به برگزاری نمایشگاه در نیمه دوم سال جاری، اعلام کرد: در صورت نهائی و قطعی‌شدن تاریخ برگزاری، اتحادیه ناشران عراق از نخستین مشارکت‌کنندگان خارجی خواهد بود که برای ثبت‌نام و حضور در این نمایشگاه اقدام می‌کند.

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