قرارگاه جنگ؛ بدون سانسور!
مجری برنامه «قرارگاه جنگ» شبکه افق گفت: رمز ماندگاری و وفاداری این برنامه به مخاطبان، صداقت است و تمام سعیمان برپایه شفافیت موضوعات قرار دارد و به هیچ وجه بهدنبال سانسور نیستیم.
سيد حسین حسینی، مجری برنامه «قرارگاه جنگ» شبکه افق سیما در گفتوگو با خبرنگار کیهان گفت: مبنا و ماموریت ما در برنامه «قرارگاه جنگ» شبکه افق، بر مبنای صداقت است و در این مدتی که این برنامه پرمخاطب برروی آنتن شبکه افق رسانه ملی رفته است سعی کردهایم که هیچ موضوعی را سانسور نکرده و واقعیتها را به مخاطبان این برنامه منتقل کنیم و در این مدت هرآنچه را که اتفاق افتاده است را روی آنتن با صداقت بیان کردیم که بسیار برای بیننده اعتمادساز بود. وی درخصوص پرداختن به موضوعات مربوط به رژیم صهیونیستی در برنامه «قرارگاه جنگ» گفت: در این برنامه، یک میز مخصوص رصد اسرائیل داریم که بر محتواهای عبری متمرکز میباشد و ما علاوهبر اینکه اخبار مربوط به اسرائیل را از سرزمینهای اشغالی دریافت و ترجمه میکنیم در این میز ویژه هم محتواهایی را به زبان عبری تولید و منتقل میکنیم که اتفاقا این محتواها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
مجری «قرارگاه جنگ» درخصوص مطرح کردن خواستهها و مطالبات مردم از این برنامه در جهت رسوا نمودن افرادی که برخلاف منویات رهبری معظم انقلاب رفتار میکنند گفت: ما در خلال آیتمهای برنامه «قرارگاه جنگ» این کار را انجام دادیم اما مردم تأکید دارند که صریحتر و شفافتر افراد و اشخاص و یا گروههای نفوذی را اعلام و آنها را رسوا کنیم چون معتقدند که این افراد به دليل منافع خود، به مردم و منافع ملی صدمه میزنند. لذا مخاطبان این برنامه از رسانه انتقاد دارند که چرا صریحتر در مورد این افراد صحبت نمیکند. حسینی همچنین با بیان اینکه شفاف صحبت کردن و بدون سانسور بودن برنامه «قرارگاه جنگ» امکان دارد با محدویتهایی ما را روبهرو سازد افزود: البته صحبتهای ما در این برنامه خلاف قانون نیست ولی سازمان صداوسيما هم میبایست به دستگاههای مختلف نظام پاسخگو باشد لذا تا آنجایی که سیاستهای سازمان به ما اجازه بدهد سعی خواهیم کرد که مسائل و موضوعات را بهطور شفاف و بدون سانسور برای مردم روایت کنیم.