آیین رونمایی از کتاب «سخت ولی شیرین»، خاطرات شهناز اشکیان همسر سردار مرتضی قربانی، با حضور جمعی از فرماندهان دوران دفاع مقدس، مسئولان لشکری و پژوهشگران به همت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه برگزار شد. این اثر که به قلم مریم ولی‌نژاد تدوین شده، سومین جلد از مجموعه ۱۵ جلدی «همسران» است که به تبیین نقش برجسته بانوان در پشتیبانی و ایثار دوران جنگ تحمیلی

می‌پردازد. سردار رمضان شریف، مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در این مراسم، ثبت خاطرات همسران فرماندهان را بخشی تکمیلی از جهاد دفاع مقدس و اقدامی مؤثر در برابر جنگ شناختی دشمن خواند و تأکید کرد: بازگویی صادقانه این وقایع، پرده از حقیقت زندگی ساده و سرشار از ایثار رزمندگان برمی‌دارد و خط بطلانی بر ادعاهای بی‌اساس رسانه‌های معاند درباره برخورداری فرماندهان از امتیازات مادی

می‌کشد. در ادامه این نشست، سردار مرتضی قربانی از فرماندهان برجسته دفاع مقدس با گرامیداشت شهادت بیش از ۶۵۰۰ بانو در طول جنگ تحمیلی، رمز پیروزی در برابر بحران‌ها را پیروی از ولایت فقیه دانست. همچنین حسن علایی فعال، مدیر گروه مطالعات فرهنگی اجتماعی مرکز اسناد، با تأکید بر جایگاه مدعی و مطالبه‌گر ایران در حوزه حقوق زن در برابر غرب، از تدوین و انتشار عناوین متعدد پیرامون نقش بانوان خبر داد. شهناز اشکیان، راوی کتاب، تمسک به صبر حضرت زینب(س) را رمز شیرینی سختی‌های راه خواند و مریم ولی‌نژاد نویسنده اثر و مریم رامهرمزی پژوهشگر ادبیات پایداری نیز بر لزوم واقع‌گرایی، پرهیز از غلو و روایت شجاعانه نقش زنان در تاریخ اجتماعی دفاع مقدس تأکید کردند.