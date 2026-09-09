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کد خبر: ۳۳۷۶۶۴
تاریخ انتشار : ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۴
سرویس کیهان » اخبار
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هشدار درباره رهاشدگی فضای مجازی و سهم ۹۵ درصدی بازی‌های خارجی!

نشست خبری «کارگروه بازی‌های رایانه‌ای بومی» با هدف بررسی راهکارهای توسعه زیست‌بوم گیمینگ و تنظیمگری فضای مجازی در مؤسسه فرهنگی و هنری شهید آوینی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار کیهان، علی محمدپور، دبیر اتحادیه تولید و نشر محتوای فضای مجازی، در این نشست با هشدار نسبت به رهاشدگی بازار ترافیک کشور اظهار داشت: «پایش‌ها نشان می‌دهد بیش از ۹۹ درصد تنظیم‌گری محتوا خارج از چارچوب نهادهای متولی انجام می‌شود و ۳۰ تا ۴۰ درصد مصرف ترافیک دانلود فیلم، مربوط به محتوای غیرقانونی، بدون نظارت و فاقد رتبه‌بندی است که جریان مالی آن به تخلفات گسترده دامن می‌زند.» وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه ۲ همتی جهت حمایت از تولیدکنندگان دیجیتال، از تدوین «سند توسعه بازار محتوا» برای ارتقای ارزش این بازار از ۱۵ به ۶۰ همت و اهتمام برای تبدیل این نهاد به «سازمان محتوا» جهت ساماندهی فضای مجازی خبر داد.
در ادامه، مجتبی فضل‌زرندی، رئیس کمیسیون تخصصی بازی‌های رایانه‌ای، با تشریح برنامه‌های این کمیسیون برای پیگیری مطالبات صنف و توانمندسازی بازی‌سازان جهت حضور در عرصه‌های بین‌المللی گفت: 
«بر اساس پژوهش‌ها، تنها ۵ درصد از مصرف بازی‌های رایانه‌ای در کشور مربوط به تولیدات داخلی است و ۹۵ درصد آن به پلتفرم‌های خارجی اختصاص دارد که این شکاف عمیق، ضرورت حمایت حاکمیتی و تولید محتوای بومی را دوچندان می‌کند.» وی همچنین پیگیری حل چالش‌های اینترنتی، سفیدسازی آی‌پی‌ها و الزام استورها به اشتراک‌گذاری داده‌ها را از مهم‌ترین اقدامات در دستور کار این کمیسیون برشمرد.

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