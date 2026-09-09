ترور «ماموستا نزهتی» تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان است

معاونت روابط عمومی سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در پی شهادت «ماموستا نزهتی» در حادثه تروریستی گروهک‌های تجزیه‌طلب کردی، در بیانیه‌ای اعلام کرد: این جنایت نه‌تنها هدف قراردادن یک شخصیت برجسته، بلکه تلاشی مذبوحانه برای ایجاد شکاف و تفرقه میان مسلمانان و از بین بردن وحدت شیعه و سنی و همچنین سلب امنیت و آرامش از جامعه است.

معاونت روابط عمومی سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در پی شهادت «ماموستا نزهتی» در حادثه تروریستی گروهک‌های تجزیه‌طلب کردی بیانیه‌ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: شهادت هنر مردان خداست و بندگان مخلص و الهی، همواره و در همه حال در آرزوی شهادت‌اند و خوشا به حال کسانی که در راه جهاد و خدمت رسانی به مردم و حفظ آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، عاشقانه به دیدار معبود خود شتافتند.

سپاه شهدای آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرده است: شهادت مظلومانه «ماموستا محمد نزهتی»، در پی جنایت تروریستی و وحشیانه توسط گروهک‌های تجزیه‌طلب صهیونیستی آمریکایی، موجب تاثر و تالم آحاد جامعه روحانیت و عموم مردم شهیدپرور استان آذربایجان غربی شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: این جنایت نه‌تنها هدف قراردادن یک شخصیت برجسته، بلکه تلاشی مذبوحانه برای ایجاد شکاف و تفرقه میان مسلمانان و از بین بردن وحدت شیعه و سنی و همچنین سلب امنیت و آرامش از جامعه است.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی سپاه شهدای آذربایجان غربی در بیانیه خود یادآوری کرده است: سوابق درخشان این شهید والامقام در بسیج مردمی به‌ویژه همکاری طولانی با بسیج اساتید، طلاب و روحانیون، نشان از شوق خدمتگزاری به مردم، صفای باطن و تواضع ایشان

است.

این روابط عمومی ضمن تسلیت به خانواده این شهید و مردم استان، در بیانیه خود افزوده است: استان آذربایجان غربی از ابتدای پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی، همواره با حوادثی اینچنین رو به رو بوده اما وحدت بین شیعه و سنی و علمای اسلام ذره‌ای دچار خلل نشده و صد البته باعث قوام و تقویت ارتباط بین پیروان مسلمان این دو مذهب شده است.