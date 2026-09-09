سهم زنان در توسعه علم و فناوری بیشتر از مردان است
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به نقش زنان دانشمند در پیشرفت علمی و فناورانه کشور تأکید کرد: بهعنوان یک معلم کوچک دانشگاه عرض میکنم اکنون سهم زنان ما در توسعه علم و فناوری بیشتر از مردان است؛ بنابراین امروز استفاده از توان زنان برای دولت یک الزام و ضرورت قطعی است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور روز چهارشنبه(18 شهریورماه) در نشست با استادان، علما و فضلای حوزه علمیه قم با اشاره به رویکرد عدالتمحور دولت چهاردهم اظهار داشت: دولت تلاش کرده منابع محدود کشور را با عدالت توزیع کند. پزشک خانواده و نظام ارجاع برنامهای عدالتمحور است که رئیسجمهور برای تحقق آن وقت زیادی صرف کرده و در این زمینه نیز موفقیتهایی به دست آوردهایم.
عارف افزود: عدالت آموزشی نیز برای رئیسجمهور اهمیت زیادی دارد و شخص رئیسجمهور مسئولیت طرح توسعه فضای آموزشی را برعهده گرفته است.
وی با اشاره به شرایط آغاز به کار دولت چهاردهم و درگیری این دولت با دو جنگ تحمیلی در دو سال گذشته اظهار داشت: این شرایط فرصت کافی برای تحقق همه راهبردهای رئیسجمهور را از ما گرفت، اما با وجود این، تمام تلاش خود را برای اجرای راهبرد عدالتمحوری به کار گرفتهایم.
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود به استفاده از ظرفیت زنان و اقوام در دولت اشاره کرد و گفت: ما تنوع قومی را فرصت میدانیم، نه تهدید. دولت بهجز یک قوم، از همه اقوام استفاده کرده و برای نخستین بار استانداران بلوچ و کرد انتخاب کرده است.
به گزارش ایرنا، عارف با اشاره به نقش زنان دانشمند در پیشرفت علمی و فناورانه کشور تأکید کرد: بهعنوان یک معلم کوچک دانشگاه عرض میکنم اکنون سهم زنان ما در توسعه علم و فناوری بیشتر از مردان است؛ بنابراین امروز استفاده از توان زنان برای دولت یک الزام و ضرورت قطعی است.