جنزدگی مدعیان اصلاحات از حمایت و ایستادگی مردم!
اظهارات اخیر عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت مدعی اصلاحات در دفاع از پیشنهاد روحانی، بار دیگر شگرد کهنه جریان غربگرا در وارونهنمایی واقعیتهای جامعه را رو کرد.
رمضانزاده با ردیف کردن تعابیر هتاکانهای چون «اقلیت ۴ درصدی» و تشبیه نسبت جریان انقلاب با رأی مردم به «رابطه جن و بسمالله»، کوشیده است شانه از زیر بار پاسخگویی در قبال بازی در زمین دشمن خالی کند. اما کیست که نداند دقیقاً همان جریانی از صندوق رأی و افکار عمومی وحشت دارد که در بزنگاههای حساس، منافع ملی را قربانی دو قطبیها و فتنه انگیزیها میکند؟!
سخنگوی دولت مدعی اصلاحات در حالی منتقدان را به هراس از مردم متهم میکند که نتایج آخرین نظرسنجیهای میدانی مؤسسه «آرا»- همان مرجعی که بارها مورد استناد ربیعی، سخنگوی دولت روحانی قرار گرفته- سیلی محکمی بر صورت جریان تحریف است. بر اساس این پیمایشهای معتبر، ۷۲.۲ درصد مردم ایران صریحاً موافق توسعه توان موشکی در برابر تجاوزات آمریکا هستند، حدود
۷۰ درصد بر حفظ قدرتمندانه تسلط ایران بر تنگه هرمز تاکید دارند و ۶۰ درصد جامعه نیز با قاطعیت اعلام کردهاند بههیچوجه حاضر به عقبنشینی هستهای و پذیرش شرط تعطیلی غنیسازی نیستند.
این آمارهای متقن ثابت میکند آن «اقلیت ۴ درصدی» که رمضانزاده از آن دم میزند، اتفاقاً همان حلقهای است که در اتاقفکرهای مدعی اصلاحطلبی نشستهاند و اراده فولادین ملت ایران در حفظ اقتدار و بازدارندگی کشور را نادیده میگیرند.
جالبتر آنکه حامیان طرح همهپرسی، در نابینایی کامل سیاسی نسبت به شرایط دشمن به سر میبرند. طبق نظرسنجیهای معتبر دانشگاههای غربی از جمله ماساچوست، خستگی از جنگ و پشیمانی ۴۵ درصدی رأیدهندگان ترامپ، کاخ سفید را در انزوای کامل قرار داده و ۶۸ درصد مردم آمریکا عملکرد وی در قبال جنگ را مردود میدانند.
درست در لحظهای که دشمن در فرسایش کامل است و تحلیلگران مستقلی چون جفری ساکس بر گسلهای عمیق درون آمریکا دست میگذارند، پیشنهاد ناشیانه همهپرسی از سوی یک سیاستمدار سوخته و واداده، دقیقاً رمق دادن به جلادان غربی و مخابره سیگنال ضعف و انشقاق از داخل ایران است.
تناقض مضحکتر در سخنان رمضانزاده آنجاست که از یکسو مدعی تکفیر نقد میشود و از سوی دیگر با رفتاری کاملاً فاشیستی خواستار «پس گرفتن امکانات و تریبونها» از جریان مقابل میگردد! حقیقت روشن است؛ جریانی که سالها از رانت دیپلماتیک و رسانهای ارتزاق کرده، هرگاه پیمایشهای ملی برخلاف میلش باشد، مردم را نادیده میگیرد و به محض استیصال، نسخههایی میپیچد که تنها دل جنایتکاران «غرب وحشی» را گرم میکند. مردم ایران بر سر امنیت و غرور ملی خود معامله نمیکنند و با هیاهوی رسانهای کسانی که فرسنگها از واقعیت جامعه عقب هستند، خط ایستادگی را رها نخواهند کرد.