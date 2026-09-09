شکار بزرگ در هرمز عزا در موساد اینترنشنال
ماشین تبلیغاتی دشمن پس از سیلی محکم پاسداران انقلاب در اعماق خلیجفارس، طبق معمول دست به دامن شگرد تکراری و مضحک کوچکنمایی شد.
شبکه آشوبزیست موساد اینترنشنال که تا دیروز با ضریب دادن به خبرهای فیک، جمهوری اسلامی را در آستانه فروپاشی جار میزد، حالا در رویارویی با شکار پیشرفتهترین زیردریایی بدونسرنشین پنتاگون، به جنون و هذیانگویی افتاده است.
مجری مزدور این شبکه رسوا، در موضعگیری عصبانی و منفعلانه خود مدعی شد: «ایران زیردریایی آمریکا را شکار کرده؛ انگار فیل هوا کردند؛ بادکنک هوا کردند! این همان جمهوری اسلامی بود که میگفتیم فروپاشیده است!؟»
خاستگاه این سوزش شدید و ادبیات کوچه بازاری، کاملاً روشن است. مزدوران استودیوهای لندننشین که تمام حیثیت و بودجههای نفتی خود را بر پایه سراب «فروپاشی ایران» فاکتور کردهاند، ناگهان با واقعیت سخت میدان مواجه شدهاند. وقتی شناور فوقپیشرفته «Dive-LD»- که ستاره برنامه استراتژیک ارتش آمریکا برای مهار منطقهای است- در تور اطلاعاتی نیروی دریایی سپاه میافتد، تنها راه نجات آبروی آمریکا و صاحبکاران سعودی- صهیونیستی، «بادکنک» نامیدن این غنیمت بزرگ است.
آقای مجری! اگر شکار یک زیردریایی ۵.۸ متری هوشمند با توان شیرجه تا عمق ۶۰۰۰ متری و ۱۰ روز مانور عملیاتی بیصدا، «بادکنکبازی» است، پس چرا سنتکام برای توجیه این تحقیر بزرگ، دست به دامن بیانیههای شتابزده شد و سرتاسر خبرگزاریهای نظامی غرب از افتادن الگوریتمهای هوش مصنوعی و سیستمهای ناوبری آن به دست ایران دچار هراس شدند؟
جالبتر از همه، اقرار خودخواسته و ناخواسته مجری به بطلان تمام بافتههای چندساله خودشان است: «این همان جمهوری اسلامی بود که میگفتیم فروپاشیده؟» بله! این همان نظام مقتدری است که در خیالهای باطل شما فروپاشیده، اما در واقعیتِ میدان، پیشرفتهترین فناوریهای زیرسطحی شیطان را در حیاط خلوت خود شناسایی، رهگیری و به غنیمت میگیرد.
سوزش اینترنشنال و رسانههای موساد دقیقاً از همینجا آب میخورد؛ آنها خوب میدانند شکار این «فیلِ آمریکایی» تنها یک نمایش قدرت نبود، بلکه معکوسسازی فناوری آن، کابوس جدیدی برای ناودستههای استکبار در اعماق خلیجفارس خواهد ساخت. با بادکنک خواندن شاهکار پاسداران، تحقیر واشنگتن پاک نمیشود؛ فقط عیار جیرهخواری شما شفافتر میشود!