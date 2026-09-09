سعید جلیلی: پایداری انقلاب اسلامی مرهون تلاش فرزندانی از جنس انقلاب است

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در مراسم یادبود سه تن از خادمان فرهنگ و هنر شاهرود، ایستادگی انقلاب اسلامی را مرهون تلاش بی‌هیاهوی فرزندان گمنام انقلاب دانست و از مصطفی واحدی به‌عنوان نمونه‌ای از این جریان یاد کرد.

مصطفی واحدی رئیس حوزه هنری شاهرود، محمدرضا عبادیانی مسئول دفتر تئاتر و نمایش و از کارگردانان شناخته‌شده تئاتر استان سمنان و مریم‌السادات میرحسینی مسئول دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری شاهرود، ۱۲ شهریورماه هنگام بازگشت از ماموریت فرهنگی در استان گلستان به شاهرود، دچار سانحه رانندگی شدند و جان باختند. به گزارش روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، سعید جلیلی، نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در مراسم یادبود آنان با اشاره به ایستادگی و مقاومت مردم ایران، اظهار کرد: یکی از پرسش‌های مهمی که این روزها در دنیا مطرح می‌شود، به‌ویژه با توجه به اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر در این سرزمین رخ داده، این است که این حماسه بزرگ و این ایستادگی و مقاومت چگونه شکل گرفته است؟ دشمنان ما می‌دانند که طی بیش از ۴۷ سال، چه میزان سرمایه‌گذاری و توان خود را برای مقابله با انقلاب اسلامی به میدان آورده‌اند. خود آنها نیز اذعان دارند که در کنار این اقدامات، تلاش گسترده‌ای را در عرصه‌های فرهنگی، هنری و به‌ویژه رسانه‌ای علیه ملت ایران دنبال کرده‌اند.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: پرسشی که در کنار مقاومت ملت ایران برای آنها مطرح است، این است که چگونه با وجود این حجم از تلاش‌های رسانه‌ای و فرهنگی، امروز شاهد ملتی هستیم که ۱۹۰ شب این‌گونه در میدان‌های مختلف حضور پیدا می‌کند. جلیلی با بیان اینکه این پایداری و مقاومت مرهون تلاش فرزندانی از جنس انقلاب است، گفت: این افراد بی‌هیاهو و در گمنامی، اما با تلاش‌های شبانه‌روزی در جهت آرمان‌های انقلاب فعالیت می‌کنند. اگر بخواهیم در تراز این نوع فعالیت کسی را معرفی کنیم، حتماً یکی از آنها مصطفی واحدی است. وی تصریح کرد: هیاهوهای رسانه‌ای، فرهنگی و سیاسی مانع نشد که این افراد در حرکت خود سست شوند.

جلیلی با اشاره به آخرین دیدار خود با مصطفی واحدی گفت: آخرین باری که توفیق داشتم مصطفی را ببینم، در مراسم تشییع رهبر شهیدمان بود. او با همان روحیه همیشگی و نگاهی که در این سال‌ها دنبال می‌کرد، از فعالیت‌های خود می‌گفت؛ اینکه چگونه روستا به روستا و شهر به شهر می‌روند و پیام انقلاب را به جان‌ها می‌نشانند و آن را معرفی می‌کنند. وی ادامه داد: حرکت این عزیزان، حرکتی بزرگ و سترگ است؛ اگرچه شاید در خاموشی باشد. اگر انقلاب اسلامی این‌گونه ایستاده و مقاومت کرده و در صحنه جهانی نیز چنین مقاومتی دارد، مرهون یک جبهه بزرگ است؛ جبهه‌ای که سرداران و سربازان آن گاه شناخته

نمی‌شوند.