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کد خبر: ۳۳۷۶۵۳
تاریخ انتشار : ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۴
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تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم:

قوه قضائیه مدیران مسببِ قبح‌زدایی از گناه و جرم بی‌حجابی را مورد مؤاخذه قرار دهد

دبیرخانه تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه مردم فهیم، مؤمن و غیرتمند مطالبه اقدام قاطع علیه مروجان فرهنگ غربی و ابتذال را دارند و بی‌شک هیچ اهمالی را در مقابل ارزش‌های اخلاقی نخواهند پذیرفت، افزود: از قوه قضائیه درخواست دارد مدیران خاطی در قبح زدایی از گناه و جرم بی‌حجابی را مورد مؤاخذه قرار دهد و با نظارت جدی، راه تکرار این خطاهای عامدانه را مسدود کند.
دبیرخانه تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: مصلحت مردم، جامعه و کشور اقتضا می‌کند هیچ‌گونه عدولی از ارزش‌های دینی صورت نپذیرد و مسئولان باید با افتخار مروج احکام دین باشند. از آنجایی که در کلام رهبر شهید بی‌حجابی حرام سیاسی و شرعی بیان شده، مسئولان حق ندارند نسبت به این امر، بی‌عمل و بی‌تفاوت باشند.
متن این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دین و احکام مترقی اسلام برای سعادت و آرامش و آسایش مادی و معنوی مردم آمده و انسان در مسیر بندگی ملزم به رعایت این احکام است.
از این منظر مسئله حجاب و حکم شرعی آن توسط علماء و مبلغان، مطابق نظر فقهای شیعه بیان شده و حکم وجوب و ضرورت آن برای زنان مسلمان و تأمین امنیت اخلاقی جامعه بیان گردیده است.
در این میان اما عده‌ای با توجیهات ناصواب و غیر شرعی، و عدم تبعیت از نظر صریح دین، قصد دارند این مسئله مهم را در حاشیه قرار داده و با تساهل و تسامح‌های برخاسته از اندیشه غربی و ضد اسلامی، آن‌چه مقصود خودشان هست را برداشت کنند و با لفّاظی، اقدامات مؤمنانه در برخورد با متجاهرین به گناه اجتماعی بی‌حجابی را زیر سؤال ببرند.
انقلاب اسلامی و برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی برای این بود که دین و احکام الهی در کشور اجرا شوند. البته دین و مبارزه با مفاسد در امر حجاب و عفاف خلاصه نمی‌شود؛ اما توجه به حجاب و عفت، امروز از جلوه‌های مهم دینداری و پرچم مبارزه با سبک زندگی غربی و غیرالهی است.
مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی در این میان مسئولیت سنگینی دارند و هرگونه کم کاری و بی‌عملی، بی‌شک تخطی از مسئولیت دینی، و قانونی است.
در روزهای گذشته برخی مدیران و کارگزاران میانی، با رفتارهای ضد شرعی، زمینه قبح زدایی از امر برهنگی و بی‌حجابی را در مجموعه‌های دولتی و برخی جلسات کاری به نمایش گذاشته‌اند که لازم است هم دستگاه قضائی و هم مدیران بالادستی نسبت به آن واکنش نشان دهند و مانع گسترش این مفاسد شوند.
مصلحت مردم، جامعه و کشور اقتضا می‌کند هیچ‌گونه عدولی از ارزش‌های دینی صورت نپذیرد و مسئولان باید با افتخار مروج احکام دین باشند.
از آنجایی که در کلام رهبر شهید بی‌حجابی حرام سیاسی و شرعی بیان شده، مسئولان حق ندارند نسبت به این امر، بی‌عمل و بی‌تفاوت باشند.
مطئمنا بی‌عملی‌های امروز، پیامدهای بسیار دردناکی برای خانواده‌ها و هنجارهای اخلاقی جامعه ایجاد می‌کند و صدمات جبران ناپذیری را رقم خواهد زد.
آیا وظیفه تزکیه و پرورش و همچنین ترویج ارزش‌های اخلاقی از مسئولیت‌های محوله بر دوش مسئولان به موجب قانون و شرع نیست؟!
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا 
آیا این تکالیف جزء امانات الهی نیست و دولتمردان، در قبال آن مسئول نیستند؟
تشکل اساتید سطوح عالی حوزه در راستای تواصی به حق، دردمندانه و دغدغه‌مندانه ضرورت پالایش جامعه از آلودگی‌های اخلاقی و ناهنجاری‌ها در امر پوشش را یادآوری می‌کند و اعلام می‌دارد علاوه‌بر مطالبه جدی حاضر است در میدان عمل یاری‌گر متولیان بهسازی و تقویت ارزش‌ها باشد.
همچنین از قوه قضائیه درخواست دارد مدیران خاطی در قبح زدایی از گناه و جرم بی‌حجابی را مورد مؤاخذه قرار دهد و با نظارت جدی، راه تکرار این خطاهای عامدانه را مسدود کند.
در این عرصه فقط باید خدا را مدنظر قرار داد و وسوسه خناسان و سخن پراکنی مدعیان عقلانیت که بر نفی تحقق اهداف دینی اصرار دارند را نادیده گرفت.
مردم فهیم، مؤمن و غیرتمند نیز مطالبه اقدام قاطع علیه مروجان فرهنگ غربی و ابتذال را دارند و بی‌شک هیچ اهمالی را در مقابل ارزش‌های اخلاقی نخواهند پذیرفت.
امید است همه ما در جایگاهی که امروز قرار داریم خود را برای پاسخگویی در درگاه الهی آماده کنیم و شأن مسئولیت در قبال دین، اخلاق و عفت مردم را بدانیم و در مسیر آن گام 
برداریم.
رضایت و خشنودی خدا و ولی‌الله الاعظم حضرت حجت(عجل الله تعالی فرجه الشریف) در اقدام و عمل در تحقق ارزش‌های دینی در جامعه است و ان‌شاءالله همگی در کسب تأییدات الهی موفق و پیروز
باشیم.

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