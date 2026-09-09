۲۰ کشتی در مقابل ۵ کشتی پاسخ مقتدرانه ایران به تجاوزگری آمریکا

سرویس سیاسی -

بامداد چهارشنبه، سپاه در پاسخ مقتدرانه به حمله آمریکا به

5 کشتی ایران، 20 نفتکش و ناوشکن و محل استقرار جنگنده‌های F35‌،F16‌،F15 را هدف قرار داد و معادله قدرت در خلیج ‌فارس را ارتقاء بخشید.

نظم ایرانی منطقه هر روز در حال تثبیت و تحکیم است و رژیم آمریکا دیگر جایی در این گستره ندارد مگر در قعر آب‌های خلیج‌فارس.

آمریکا از بستن تنگه هرمز دچار شکست و خسارت سنگین شد. حاکمیت ایران بر تنگه هرمز هم همیشگی است. آمریکا با حمله به کشتی‌های ایرانی تلاش می‌کند از استحکام این واقعیت راهبردی بکاهد، حتی با وجود بالارفتن قیمت نفت. حاضر است نرخ نفت صعودی شود اما در خلیج‌فارس عرض اندام کند. در این شرایط، امر تسلط ایران بر تنگه هرمز با قواعد نو استوارتر و محاصره شکسته می‌شود. تنگه هرمز علاوه‌ بر اینکه شاهراه انرژی دنیاست، گلوگاه کابل‌های فیبر نوری هم هست و آمریکا بداند در پاسخ به محاصره دریایی، قطع این کابل‌ها و از کار انداختن جریان استخراج، پالایش و صادرات نفت و گاز منطقه نزدیک

است.

در امر قصاص، خونخواهی و انتقام؛ ترامپ و نتانیاهو و دیگر آمران و عوامل جنگ و ترور امام شهید در هر کجای دنیا که باشند، به جهنم فرستاده خواهند شد. نکته دیگر این است که همت و روحیه جهادی و انقلابی نیروهای مسلح در شرایط راهبردی و سرنوشت‌ساز ایران، دشمن را ناامید کرده است و نباید کسی از داخل به دشمن امید بدهد.

بامداد چهارشنبه، سپاه در پاسخ به حمله آمریکا به 5 کشتی ایران، 20 نفتکش و ناوشکن و محل استقرار جنگنده‌های F35‌،F16‌،F15 را هدف قرار داد و معادله قدرت در خلیج‌فارس را ارتقاء بخشید.

محل استقرار جنگنده‌های F35‌ F16‌، F15 و شلتر جنگنده‌ها هدف قرارگرفت

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد روز چهارشنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به تلافی حمله متجاوزانه رژیم آمریکا به نفتکش‌های ایرانی، رزمندگان قدرتمند دلاور و جان برکف نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز مبارک «یاحیدر کرار» پایگاه آمریکائی الازرق اردن را زیر ضربات سهمگین موشکی خود قرار دادند.

به گزارش سپاه نیوز، متن این اطلاعیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ يخْزِهِمْ وَ يَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِين

مردم غیور و مبعوث شده ایران اسلامی عزیز؛

تداوم حضور شما در صحنه، دشمن آمریکایی را خسته و مایوس کرده است و مقاومت و اقتدار فرزندان رشید رزمنده شما در تنگه هرمز، سردمداران کاخ سفید را کلافه و سردرگم کرده است.

ارتش تروریستی و متجاوز شکست خورده آمریکا از روی استیصال چند کشتی تجاری- نفتی ایران اسلامی را مورد حمله قرار داد.

با عنایت خاصه خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) ارواحنا فداه و به تلافی حمله متجاوزانه رژیم آمریکا به نفتکش‌های ایرانی، رزمندگان قدرتمند دلاور و جان برکف نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز مبارک «یاحیدر کرار» پایگاه آمریکائی الازرق اردن را زیر ضربات سهمگین موشکی خود قرار دادند.

در این عملیات برای تنبیه متجاوز با حمله سنگین موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده‌سازی و محل استقرار جنگنده‌های F35‌،F16‌،F15 و شلتر جنگنده‌ها مورد اصابت قرارگرفته و خسارات سنگینی به دشمن عنود وارد آمده است.

دشمن در مواجهه با نیروی دریائی قهرمان و مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز از موضع ناتوانی و عجز و ضعف، دست به حرکت‌های مذبوحانه زده و بلافاصله پاسخ قاطع را دریافت نمود.

هوشیاری و نبرد قاطع رزمندگان نیرو‌های مسلح ج‌اا بر علیه دشمن متجاوز تا توقف تجاوزات ادامه خواهد داشت.

وماالنصر الا من عندالله

العزیز الحکیم

ناوشکن‌های رزمی DDG119

و DDG53 مورد حمله قرار گرفتند

سپاه سپس با صدور اطلاعیه‌ای از هدف قرارگرفتن ناوشکن‌های رزمی DDG119 و DDG53 حامل موشک‌های کروز و ایجیس خبر داد.

متن اطلاعیه یادشده نیز به شرح ذیل است:

بسم الله القادر المنتقم

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ يخُزِهِمْ وَ يَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِين

امت به‌پاخاسته و مبعوث شده ایران اسلامی؛

در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه و ایجاد مزاحمت شرورانه ارتش تروریستی شیطان بزرگ برای نفتکش‌ها و شناورهای ایرانی، نیروی هوافضای مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز «یاحیدر کرار» با موشک‌های قدرتمند بالستیک، ناوشکن‌های رزمی DDG119 و DDG53 حامل موشک‌های کروز و ایجیس را مورد حمله قرار داد. در اثر این حمله خسارات قابل توجهی به این شناورها وارد شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح ج‌.ا.ا همچنان عزم راسخ خود را در پاسخگویی به اقدامات مذبوحانه و از سر استیصال رژیم آمریکا اعلام و دشمن را از هرگونه خطای محاسباتی برحذر می‌دارد.

درود بر ملت غیور و بزرگوار ایران اسلامی، سلام بر شهیدان و همه رزمندگان.

وماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم

2 فروند شناور آمریکایی

8 نفتکش و 10 فروند کشتی مورد هدف قرار گرفتند

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: نیروی دریایی قهرمان سپاه در پاسخ به تجاوز و شرارت ارتش تروریست آمریکا در حمله به 5 نفتکش ایرانی در خلیج همیشه فارس، تعداد 2 فروند شناور آمریکایی و تعداد 8 نفتکش را در این منطقه مورد هدف قرار داد و خسارت‌های زیادی به آنها وارد کرد.

متن این اطلاعیه هم به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم

مردم مؤمن و حماسه ساز ایران اسلامی،

درود و رحمت خداوند بر شما که با حدود یکصد و نود شبانه‌روز در میدان بودن، مفهوم واقعی بصیرت و استقامت را به نمایش گذاشتید.

فرزندان غیور شما در نیروی دریایی سپاه، ضمن استمرار اعمال مدیریت کامل بر تنگه هرمز، همچنان از امانت شما ملت مؤمن و بیدار ایران اسلامی پاسداری می‌کنند.

نیروی دریایی قهرمان سپاه در پاسخ به تجاوز و شرارت ارتش تروریست آمریکا در حمله به 5 نفتکش ایرانی در خلیج همیشه فارس، تعداد 2 فروند شناور آمریکایی و تعداد

8 نفتکش را در این منطقه مورد هدف قرار داد و خسارت‌های زیادی به آنها وارد کرد.

همچنین تعداد 10 فروند کشتی متخلف که با تحریک و حمایت ارتش تروریستی متجاوز آمریکا قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمن تنگه هرمز را داشتند، مورد هدف قرار گرفتند.

تنگه هرمز با قوت و اقتدار تحت رصد و مدیریت نیروی دریایی توانمند و سلحشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

گفتنی است، شکستن محاصره با معادلات جدید قدرت و استمرار عملیات تهاجمی پرقدرت نیروهای مسلح در دستورکار است و دست و پا زدن آمریکا از غافلگیری در برابر این راهبرد است. ناوهای آمریکا که مستعد رفتن به قعر خلیج‌فارس هستند، برای این هبوط و زوال آماده ‌باشند.