یک کم مرده است!(گفت و شنود)

گفت: پنتاگون اعلام کرده است که تاکنون در جنگ با ایران ۱۹ نظامی آمریکایی کشته شده‌اند(!)

گفتم: پس نزدیک به هزار نظامی دیگر چی؟! چرا آنها را در فهرست نظامیان به هلاکت رسیده نیاورده‌اند؟!

گفت: دو روز قبل هم که زیر‌سطحی هوشمند و تازه به آب افتاده آن را شکار کردیم و سالم به دست آوردیم، سنتکام (فرماندهی نیروهای آمریکایي)، ابتدا انکار کرد و بعد که خبرگزاری‌های آمریکایی و اروپایی خبر آن را منتشر کردند، از شکار آن توسط سپاه ابراز تاسف کرد!

گفتم: در جنگ ۱۲روزه، چند نقطه حیفا در سرزمین‌های اشغالی را با موفقیت زده بودیم ولی رژیم صهیونی انکار می‌کرد! تا این که دیروز فیلم و تصاویر آن را پخش کرد.

گفت: روزنامه نیویورک تایمز هم به دروغ بودن ادعای پنتاگون درباره تعداد نظامیان کشته‌شده آمریکایي اشاره کرده و گزارش پنتاگون را مضحک دانسته است!

گفتم: یارو در تصادف کشته شده بود برای این که خانواده‌اش دچار شوک نشوند به آنها گفتند فلانی در تصادف کمی تا قسمتی زخمی شده است! پرسیدند؛ الان کجاست؟ گفتند؛ در سردخانه!