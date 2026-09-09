* امام مظلوم و شهیدمان فرمودند: آمریکا وقتی دست از جنایت بر خواهد داشت که مأیوس شود. و زمانی مأیوس خواهد شد که اقتدار ایران را لمس کند. با تفاهم و مذاکره فقط احساس ضعف از ایران پیدا می‌کند. لذا تنها راه انصراف آمریکا، نشان دادن اقتدار ایران با پرتاب موشک‌ها به سمت ناوها و مراکز تجاری و حیاتی آمریکاست.

نیک‌نام

* ایران را نمی‌توان متوقف کرد. چراکه این سرزمین مملو از جوانانی است که با دانش، ایمان و انگیزه، برای ساختن آینده‌ای پرافتخار ایستاده‌اند. مهم این است که مسئولان نیز عمیقاً به ظرفیت عظیم نیروی انسانی کشور باور داشته باشند، به جوانان این سرزمین اعتماد کنند، میدان را برای آنان باز بگذارند و از این سرمایه بی‌بدیل در مسیر پیشرفت ایران بهره بگیرند.

تقیان

* پیوندخوردگی رهبر شهید با دو موجودیت اجتماعی «ملت ایران» و «امت اسلام» و احساس پدری ایشان نسبت به تمامی ملت اعم از موافقین یا مخالفین جمهوری اسلامی، روحیه منحصر به فردی بود که در کمتر انسانی دیده می‌شود.

علیقلی‌زاده

* زیر سطحی هوشمندی که رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران در ورودی تنگه هرمز طی یک ‌اقدام پیچیده اشراف اطلاعاتی و عملیاتی به دام انداختند، از جدیدترین تکنولوژی در حوزه زیر سطحی در دنیا برخوردار بوده، که سال ۲۰۲۵ میلادی به ناوگان ارتش تروریست آمریکا تحویل شده است. این کار فوق‌العاده سپاه واقعاً دست‌مریزاد دارد.

ساعدی

* حملات موشکی چند شب قبل ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن، از جنس تدافعی نیست. تنها با رویکرد تهاجمی قابل فهم است و هدف جلوگیری از بالفعل شدن تهدید است. و این یعنی عمل به خواسته رهبر معظم انقلاب که در پیام انتصاب فرمانده کل سپاه پاسداران مورد تاکید قرار دادند.

خورمهر

* آمریکا ما را از محاصره اقتصادی این سیاست نخ‌نما شده نترساند. جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ رویکرد دیپلماسی مقاومت، از اهرم‌های کم‌نظیر جغرافیای سیاسی، تسلط بر کریدورهای ترانزیتی و مسیرهای انتقال انرژی بهینه‌ترین بهره را می‌برد.

منتظرالقائم

* آمریکا بر اساس آمار رسمی وزارت جنگ این کشور، تاکنون کشته و زخمی شدن ۷۷۶ نفر از نظامیان خود را در نتیجه جنگ علیه ایران پذیرفته است. اما این رقم، به نوشته اینترسپت، به‌طور قابل‌توجهی کمتر از تعداد واقعی کشته‌ها و زخمی‌های جنگ است. رفتار پنتاگون در قبال تلفات جنگ با ایران، بیش از آنکه بازتاب واقعیت میدانی باشد، تلاشی برای مدیریت افکار عمومی و کاهش فشار سیاسی بر دولت ترامپ است.

محبوبی

* لورنزو کامِل، استاد تاریخ در دانشگاه تورین و عضو اندیشکده مؤسسه روابط بین‌الملل ایتالیا، در مصاحبه با الجزیره با اشاره به طرح ادعایی آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی علیه ایران، تأکید کرد که تاریخ به ما می‌آموزد که تلاش برای منزوی کردن ایران دقیقاً نتیجه معکوس به همراه خواهد داشت.

شهریاری

* آمریکا در طول شش ماه جنگ نتوانسته است زیاده‌خواهی‌های خود را به ایران تحمیل کند و سرانجام به رویکرد دیرینه خود یعنی تشدید فشار اقتصادی بازگشته است. اما باید عرض بکنم چنین اقداماتی نیز منجر به تغییر سیاست‌های ایران نخواهد شد و آمریکایی‌ها دست از پا درازتر عقب خواهند نشست.

فلاح

* یک رسانه عبری زبان در مقاله‌ای تحلیلی با اشاره به انزوای بی‌سابقه رژیم صهیونی، اعتراف کرد که روابط خارجی رژیم در جهان به پایین‌ترین سطح خود در طول تاریخ رسیده و ۱۲۵ کشور جهان متعهد شده‌اند که در صورت ورود بنیامین نتانیاهو به خاکشان، او را بر اساس حکم جلب دیوان کیفری بین‌المللی دستگیر کنند.

نوذری

* با وجود حمایت‌های بی‌دریغ آمریکا از رژیم صهیونی، جنایات شهرک‌‌نشینان در کرانه باختری به سطحی رسیده که حتی صدای آمریکایی‌ها را درآورده و اعضای یک هیئت آمریکایی که در روزهای اخیر به فلسطین اشغالی سفر کرده بودند، از جنایت نژادی این رژیم در کرانه باختری انتقاد کرده‌اند.

کسرائی

* حرف و حدیث‌هایی که در مورد باز بودن تنگه هرمز در فضای مجازی گفته می‌شود، واقعیت ندارند. کل تنگه هرمز بسته است و نیروهای نظامی ما بر آن اشراف کامل دارند. تنگه باز نخواهد شد مگر با رضایت، موافقت و ترتیبات جمهوری اسلامی ایران خلاصه اگر آمریکایی‌ها خواستار بازگشایی تنگه هستند، باید الزامات و شرایط ایران را اجرا کنند.

حیدرتاج

* نتایج نظرسنجی مؤسسه INSS رژیم صهیونی نشان می‌دهد بزرگ‌ترین نگرانی جامعه صهیونیست دیگر فقط ایران یا جنگ خارجی نیست. ساکنان سرزمین‌های اشغالی تقریباً به همان اندازه و از برخی جهات حتی بیشتر، از فروپاشی و درگیری درونی خود رژیم می‌ترسند. در این نظرسنجی، ۳۵ درصد آن را بد یا بسیار بد ارزیابی می‌کنند و ۳۸ درصد در میانه قرار دارند. فقط ۲۵ درصد وضعیت امنیت ملی رژیم را خوب می‌دانند.

نمازی

* در جدیدترین نظرسنجی وبگاه «هیل» نزدیک به کنگره آمریکا و بر اساس نظرسنجی دانشکده حقوق دانشگاه «مارکت»، ۸۸ درصد از آمریکایی‌هایی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، تأکید دارند که آمریکا به اهداف خود در مناقشه با ایران دست نیافته است. و تنها 33 الی 35 درصد آمریکایی‌ها از ادامه این جنگ حمایت می‌‌کنند. دولت آمریکا در سرزمین و بین شهروندان خودش هم بازنده جنگ شناخته شده است.

ملک‌پور

* افزایش قیمت بنزین‌ در آمریکا حکم چشم اسفندیار ترامپ و دولتش در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره را پیدا کرده است. از سوی دیگر، شعله‌ور شدن مجدد جنگ با ایران در خلیج‌فارس و گرفتاری پرتلفات و پر هزینه آمریکا در آتش یک جنگ منطقه‌ای، نیز چشم دیگر اسفندیار یعنی دولت ترامپ محسوب می‌شود.

ستار

* بنا به توصیه عالم و فیلسوف جلیل‌القدر مرحوم حضرت آیت‌الله مصباح، بهترین و مطمئن‌ترین و تضمین شده‌ترین راه و راهکار موفقیت در زندگی و حیات دنیا و آخرت و مبارزه با شیاطین، بندگی و اطاعت از سلسله ولایت (الله، انبیاء، اولیاء و ولایت فقیه) است.

دوست‌محمدی

* جنگ اخیر آمریکا با ایران، معادلات نظم جهانی را برای همیشه تغییر داد. از جنگ جهانی دوم به بعد، جهان وارد نظمی شد که قواعد آن را قدرت‌های غربی نوشتند و هر جا که به ضررشان بود، تفسیر متفاوتی از قوانین ارائه دادند. اما ایران در جنگ اخیر نشان داد که دیگر نمی‌توان این قواعد یکجانبه را بر آن تحمیل کرد.

کائدی

*اکثریت کارشناسان سیاسی و اقتصادی معتقدند تشدید جنگ در شرایط فعلی و در زمان حاضر دقیقاً به نفع ایران و خواست ایران است. این کارشناسان می‌گویند این وقت طلایی بعد از انتخابات در اسرائیل و آمریکا از دست خواهد رفت.

بحرانی‌پور

* آقای روحانی که در دوره مسئولیت خویش سابقه اجرای مصوبات چالشی اقتصادی بدون ایجاد زمینه درک اجتماعی و گفت‌وگو و مشورت با مردم نظیر بورس، بنزین و... را در پرونده خود دارد و در مواجهه با منتقدان از الفاظی چون «بروید به جهنم» استفاده نموده، چگونه است که در امر غریزی، عقلانی، شرعی و بشری دفاع در مقابل حمله متجاوز، سخن از رفراندوم به میان آورده است؟

روستاپور

* ما در حال دفاع در مقابل دشمن مهاجم و جنگ تحمیلی هستیم. در کجای تاریخ سراغ دارید یک کشور برای دفاع از خودش در مقابل هجوم دشمن، رفراندوم برگزار کرده باشد؟

ذوعلم

* متأسفانه کسانی که باید عزل شوند، ترفیع می‌گیرند! تقی‌ آزاد ارمکی چند ماه قبل بیانیه‌ای را امضا کرد که معتقد به فروپاشی جمهوری‌اسلامی بود! ولی حالا توسط وزارت علوم به عنوان مدیر گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران منصوب شده است.

ثامنی

* به رغم گلایه‌مندی‌های به حقی که به دولت بابت گرانی و گران‌فروشی می‌شود، ولی جای قدردانی است که با وجود جنگ، خشکسالی، تحولات سیاسی و اجتماعی داخلی و فعال‌شدن مکانیسم ماشه در حوزه خارجی، امنیت غذایی کشور حفظ شده و در هیچ نقطه‌ای از کشور، شاهد کمبود یا نبود کالاهای اساسی نبودیم و نیستیم.

مجدی