اصفهان- خبرنگار کیهان:

در آستانه سال تحصیلی جدید، پویش جشن عاطفه‌ها با شعار ترویج فرهنگ خیر و احسان و با محوریت مشارکت نوجوانان، جوانان، دانش‌آموزان، دانشجویان و خیران نیک‌اندیش در سراسر استان آغاز می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای اجرای این پویش گفت: بیش از ۴۷ پایگاه کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در میادین، معابر اصلی و نقاط پرتردد شهر‌های استان آماده دریافت کمک‌های مردمی خواهند بود و روز جمعه ۲۰ شهریورماه نیز پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها در مصلی‌ها و میعادگاه‌های نماز جمعه سراسر استان برپا می‌شود.

کریم زارع افزود: همچنین در هفته دوم مهرماه و همزمان با آغاز فعالیت مدارس، با همکاری سازمان دانش‌آموزی، «زنگ عاطفه‌ها» در مدارس استان نواخته خواهد شد تا نسل آینده، فرهنگ همدلی و مسئولیت اجتماعی را از همان سال‌های نخست تحصیل تمرین کند.

وی با بیان اینکه استقبال از سال تحصیلی جدید، تنها با خرید کیف، کفش، کوله‌پشتی، دفتر و نوشت‌افزار معنا پیدا نمی‌کند، بلکه فرصتی برای گره‌گشایی از دغدغه خانواده‌های کم‌برخوردار است، افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان از خدمات حمایتی این نهاد بهره‌مند هستند که امسال یک‌هزار و ۴۸۶ نفر از آنان برای نخستین بار، زنگ آغاز تحصیل را به عنوان دانش‌آموز کلاس اولی خواهند شنید و شایسته است نخستین خاطره آنان از مدرسه، با آرامش، عزت و حمایت مردم نیکوکار همراه باشد.