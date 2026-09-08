دادستان انتظامی قضات 4 محور اساسی و رویکرد ساختار اصلاحی جدید قوه قضائیه را اعلام کرد

شهرکرد- خبرنگار کیهان:

دادستان انتظامی قضات 4 محور اساسی و رویکرد ساختار اصلاحی جدید قوه قضائیه را که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس این قوه ترسیم کرده است‌، اعلام کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی که در حاشیه آیین معرفی و تودیع رؤسای جدید و سابق دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری با خبرنگار کیهان در شهرکرد سخن می‌گفت‌، اظهار داشت این 4 محور، افزایش تکریم و حفظ کرامت مردم‌، قانون‌مداری و قانون‌محوری بدون هرگونه تبعیض در تمام اجزای کشور، صیانت مطلق از حقوق عامه در تمامی ابعاد از سوی دادگستری‌ها و سازمان‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران، پیگیری مسائل و مشکلات اجتماعی مردم که مطالبه به حق آنان است و پشتیبانی از مسائل اقتصادی دولت و حمایت از تولید و اشتغال هستند.

وی با اشاره به اینکه این4 محور به عنوان محورهای رکنی است‌، اضافه کرد: سیاست‌های راهبردی4 محور به صورت مکتوب تهیه شده و در اختیار مجموعه مدیران قرار می‌گیرد و امیدواریم در6 ماه آینده قوه قضائیه بتواند کارنمای زیبایی از این 4 محور به اصحاب رسانه برای بازتاب آن‌ها به مردم ارائه دهد.

عبداللهی همچنین لزوم احترام رؤسا و معاونان و کارکنان کل دادگستری‌ها‌، مقامات قضائی و مسئولان شعبه‌های آنان با تمام وجود به مردم‌، اجرای دقیق قانون و مقررات‌، رسیدگی بموقع به پرونده‌های قضائی حقوقی و کیفری و تسریع در اجرای احکام صادرشده را مورد تاکید قرار داد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار کیهان که میزان کلاهبرداری از اموال مردم از سوی کلاهبرداران در کشور افزایش یافته است بفرمایید برای برخورد قاطع با این‌گونه افراد چه اقداماتی در دست اجرا است؟ عنوان داشت: پرونده‌های کیفری به عنوان یکی از پرونده‌های حساس کیفری در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و به صورت متناوب و متوالی روی میز قضات کشور تحت رسیدگی هستند.

دادستان انتظامی قضات تصریح کرد: پرونده‌های کلاهبرداری که منتهی به تکمیل تحقیقات شده باشند آرای مطلوب آنان صادر شده است.

عبداللهی افزود: هم‌اکنون بسیاری از آرای کلاهبرداری در زندان‌های کشور برای مجرمان و محکومانی که مجازات آنان تعیین شده در حال اجراست.