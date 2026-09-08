اصفهان- خبرنگار کیهان:

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان از به‌کارگیری ماشین‌آلات پیشرفته خط‌کشی دوجزئی خبر داد و گفت اجرای سالانه ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ کیلومتر خط‌کشی در دستور کار قرار دارد. به گفته ساکت، استفاده از رنگ‌های دوجزئی می‌تواند دوام خطوط ترافیکی در معابر پرتردد را از حدود شش ماه به بیش از دو سال افزایش دهد.

سعید ساکت با اشاره به اهمیت خط‌کشی معابر در هدایت صحیح جریان ترافیک و پیشگیری از سوانح رانندگی اظهار کرد: شبکه معابر سواره‌رو اصفهان بیش از چهار هزار کیلومتر گستردگی دارد و نگهداری مستمر این شبکه، استفاده از مصالح و تجهیزات نوین را ضروری می‌کند.

وی افزود: سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار متر خط‌کشی طولی در سطح مناطق پانزده‌گانه شهر اصفهان اجرا شد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اجرای سالانه یک‌هزار و ۲۰۰ تا یک‌هزار و ۸۰۰ کیلومتر خط‌کشی طولی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با تأکید بر ضرورت عبور از روش‌های سنتی و استفاده از فناوری‌های روز در حوزه مدیریت ترافیک گفت: دستگاه مدرن و پیشرفته خط‌کشی ترافیکی با برخورداری از سیستم تمام هیدرواستاتیک و تجهیزات پیشرفته پاشش، امکان اجرای مکانیزه انواع خط‌کشی‌های دوجزئی محوری را با استانداردهای کیفی بالا فراهم می‌کند.

ساکت درباره ویژگی‌های فنی این تجهیزات تصریح کرد: این دستگاه مجهز به مخزن رنگ دوجزئی، مخزن دانه‌های شیشه‌ای بازتابنده (گلاسبید)، کمپرسور هوای قدرتمند و سیستم‌های کنترل دیجیتال هوشمند است.

وی ادامه داد: برخورداری از این تجهیزات موجب افزایش دقت در تنظیم فواصل خطوط، یکنواختی ضخامت و تناسب میزان پاشش رنگ با سرعت حرکت خودرو می‌شود.

وی همچنین افزود: سیستم غبارزدایی تعبیه‌شده در این دستگاه، کیفیت چسبندگی رنگ به سطح آسفالت را به میزان قابل توجهی ارتقا می‌دهد.