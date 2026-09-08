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کد خبر: ۳۳۷۶۳۷
تاریخ انتشار : ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۰
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تثبیت مالکیت ۵۰ هکتار از اراضی مهرشهر اهواز به نفع شهرداری

اهواز- خبرنگار کیهان:
با پیگیری ویژه اداره حقوقی شهرداری اهواز و رأی قاطع دادگاه تجدیدنظر، مالکیت ۵۰ هکتار از اراضی استراتژیک مهرشهر به ارزش هزاران میلیارد ریال برای شهرداری تثبیت شد. این حکم، مانع از تضییع حقوق عامه و خروج سرمایه‌های کلان شهری شد. 
با ورود جدی دستگاه قضائی و پیگیری‌های مستمر اداره‌کل حقوقی و قراردادهای شهرداری اهواز، از خروج ۵۰ هکتار (معادل ۵۰۰ هزار مترمربع) از مرغوب‌ترین اراضی این کلان‌شهر جلوگیری شد. 
سید فخرالدین جعفری، مدیرکل حقوقی و قراردادهای شهرداری اهواز، در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اعلام این خبر گفت: «پیش‌ازاین، دادگاه بدوی حکم به ابطال اسناد رسمی شهرداری بر ۵۰ هکتار از اراضی ۱۵۳ هکتاری مهرشهر داده بود؛ حکمی که با ترفندهای پیچیده حقوقی و سوءاستفاده از خلأهای قانونی صادر شده و منافع شهروندان را تهدید می‌کرد.» 
وی افزود: «تیم حقوقی شهرداری با اقدام بموقع و حمایت شهردار، بلافاصله درخواست تجدیدنظر داد و در نهایت، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با درایت و دقت، رأی بدوی را نقض و مالکیت قطعی شهرداری را تثبیت کرد.»
3 دلیل حقوقی که معارضان را ناکام گذاشت
جعفری به سه محور کلیدی در رد ادعای معارضان اشاره کرد: 
* غیرقابل استناد بودن سند در برابر شهرداری: سند خواهان بر اساس ماده ۸۸ قانون ثبت صادر شده بود که طبق صریح قانون، در برابر اشخاص ثالث (از جمله شهرداری) اعتبار ندارد. 
* انفساخ وکالت‌نامه به دلیل فوت موکل: سند ادعایی مبتنی بر وکالت‌نامه‌ای بود که موکل در زمان اعمال وکالت، فوت کرده بود؛ حال آنکه مطابق قانون مدنی، وکالت با فوت موکل باطل می‌شود. 
* فقدان سابقه مالکیت رسمی متوفی: اسناد ثبتی نشان داد که شخص متوفی هیچ‌گونه مالکیت رسمی در پلاک مورد نظر نداشته و نقل‌وانتقال از مبنا، فاقد اصالت بوده است. 
مدیرکل حقوقی شهرداری با تأکید بر حساسیت این اراضی خاطرنشان کرد: «این ۵۰ هکتار در موقعیت استراتژیک مهرشهر و شمال‌غربی کیان‌آباد واقع شده و به تمامی بزرگراه‌ها و بلوارهای اصلی متصل است. بازگشت این سرمایه کلان به اموال عمومی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای توسعه زیرساخت‌های شهری و انتفاع تمام شهروندان اهواز خواهد بود.»

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