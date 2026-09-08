اولويت شهرداري كلانشهر شيراز برخورد قاطع با سد معبر و تخلفات ساختمانی
شيراز- خبرنگار كيهان:
در یکصد و پنجاه و ششمین نشست شورای معاونان شهرداری شیراز، مسائل کلانشهری مورد واکاوی قرار گرفت تا با ترسیم نقشهراهی دقیق، مسیر تحقق استانداردهای نوین زیست شهری هموار شود.
محمدحسن اسدی، شهردار کلانشهر شیراز، در این جلسه نظم و انضباط شهری را یکی از وظایف اصلی شهرداری و خط قرمز مدیریت شهری دانست و اظهار کرد: بیانضباطی شهری و برهمزدن نظم شهر هرگز قابلقبول نیست.
وی افزود: متأسفانه سد معبر و بارفروشیهای غیرمجاز چهره شهر را نازیبا کردهاند و تصرف پیادهروها توسط برخی مغازهداران نیز تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نخواهد بود.
اسدی با اشاره به جلسات اخیر با پلیس و مقامات قضائی برای حل این معضلات، خواستار ارائه برنامه زمانبندی مشخص برای بهبود وضعیت در مناطق شد و تصریح کرد: مطالبه اصلی او برنامه عملیاتی است تا مناطق با ساماندهی وضعیت، از بروز بینظمی در دیدرس شهروندان جلوگیری کنند.
در بخش دیگری از این جلسه، موضوع ترافیک و اقدامات انجامشده بررسی شد؛ شهردار شیراز با اشاره به پروژههای عمرانی اجراشده نظیر بزرگراه شهید استوار، تقاطعهای غیرهمسطح و زیرگذرها، بیان کرد: اگر این اقدامات انجام نمیشد، وضعیت ترافیک امروز بسیار اسفناک بود.
وی در عین حال بر لزوم استفاده از روشهای نوین و فناوریهای روز برای مدیریت ترافیک و ساماندهی دستفروشان تأکید کرد.
سکاندار مدیریت شهری شیراز با اشاره به موضوع تخلفات ساختمانی بهویژه در باغات، خطاب به مدیران تأکید کرد: حامی کسانی است که برای نظم شهر تلاش میکنند و در این مسیر حتی هزینه میدهند.
اسدی ضمن تأکید بر نقش سازمان مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی در تأمین معیشت مردم و حذف واسطهها، از این سازمان خواست تا با رویکردی جهادی به وظایف خود عمل کند و رفاه شهروندان را افزایش دهد.
وی همچنین بر ضرورت کار فرهنگی و استفاده از ظرفیت رسانهها برای تبیین مشکلات و جلب مشارکت مردمی اشاره کرد و گفت: اگر تبیین درستی از چرایی برخورد با سد معبر صورت گیرد، نیمی از مشکلات حل خواهد شد.
این نشست با ترسیم خط مشیهای سختگیرانه در مقابله با تخلفات و سد معبر، نشاندهنده عزم جدی مدیریت شهری برای بازگشت نظم به سیمای کلانشهر است؛ راهبردی که با پیوند اقدامات بازدارنده، بهرهگیری از فناوریهای نوین و تقویت پیوندهای اجتماعی و محلهمحوری، چشمانداز گذار شیراز به سوی شهری منضبط، قانونمدار و زیستپذیر را ترسیم کرد.