مدیریت هوشمندانه فضای دانشگاهی راهبرد مقابله با استراتژی فشار درونی دشمن
شيراز- خبرنگار كيهان:
حسینعلی امیری، استاندار فارس در جمع رؤسای دانشگاههای استان با تحلیل تحولات سیاسی و منطقهای، به شکست نظامی طرفهای مقابل اشاره کرد و گفت: با ناکامی اهداف نظامی طراحان خارجی، دشمن اکنون استراتژی خود را به تشدید فشارهای درونی و برهمزدن توازن جامعه تغییر داده است؛ در این میان، نهاد دانشگاه و محیطهای دانشجویی از نقاط محوری برای فعالسازی شکافها به شمار میروند.
وی با اشاره به تجربه گفتوگو با دانشجویان تصریح کرد: نقش دانشگاههای شیراز و علوم پزشکی پس از تهران همواره مورد توجه است و خوشبختانه با درایت، مسائل پیشین به شکلی شایسته مدیریت شد؛ اما این رسالت به قوت خود باقی است و باید تجارب موفق مدیریتی، از جمله برنامههای جامع، در اختیار سایر دانشگاههای استان نیز قرار گیرد.
نماینده عالی دولت در استان با اشاره به تمایز میان بازگشایی سال تحصیلی جدید با سالهای گذشته و انباشت برخی مطالبات دانشجویی گفت: رؤسای دانشگاهها باید تمامی بسترهایی را که ممکن است زمینهساز بروز چالش شود، احصا کنند و پیش از شکلگیری هرگونه تنش، در پی رفع آنها باشند. در برخورد با دانشجویانی که در وقایع گذشته دچار آسیب یا داغدیدگی شدند، سعه صدر و رعایت نهایت همراهی، همدلی و مراقبت اخلاقی ضروری است.
وی با تشریح پیگیریهای صورتگرفته در بالاترین سطوح اجرائی کشور برای حل چالشهای دانشگاهی گفت: علاوهبر مکاتبات و جلسات اخیر با معاوناول رئیسجمهور، مباحث مربوط به معیشت و حقوق استادان و همچنین تأمین اعتبار تغذیه و رفاه دانشجویان با جدیت مطرح شد؛ این موضوعها را از مسیر تعامل با وزیر علوم، رئیس سازمان برنامه و بودجه دنبال خواهیم کرد، چراکه هرگونه اخلال در کارکرد دانشگاه و فرآیند تدریس، خسارتی را به همراه دارد.
استاندار فارس توجه به ویژگیها و اقتضائات ویژه هر محیط دانشگاهی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: رؤسای دانشگاهها و اعضای هیئترئیسه باید سناریوهای مشخصی برای پیشگیری و هدایت شرایط طراحی کنند تا سردرگمی پیش نیاید. حضور پیوسته مدیران و استادان در میان دانشجویان و گفتوگو با جامعه علمی برای جلوگیری از تنشهای احتمالی، نقشی کلیدی دارد.
وی همچنین یادآور شد: موافق تصمیمگیریهای شتابزده و تند نیستم؛ باید با هماهنگی و ارتباط تعاملی با نهادهای مسئول، مسائل را بهگونهای مدیریت کرد که فشاری به دانشجو و محیط علمی وارد نشود.
استاندار فارس در پایان، ایجاد پویایی روحی در محیطهای دانشگاهی را حیاتی برشمرد و تأکید کرد: در کنار پیشبینی تدابیر رفاهی و خدماتی نظیر پیشگیری از قطعی برق در بازههای مهم و بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی برای جبران کمبودهای مالی، بسترسازی برای شور، نشاط، برنامههای هنری و فعالیتهای ورزشی دانشجویان یک الزام جدی است که مدیران آموزش عالی باید برنامههای عملیاتی خود را در این زمینهها ارائه دهند.
در این جلسه و پیش از سخنان استاندار سید احمد احمدیزاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری نیز آرامش و امنیت محیطهای علمی را اولویت بنیادین مدیریت ارشد و شورای تأمین استان برشمرد و گفت: جامعه علمی و رؤسای محترم دانشگاهها که همواره در شناسایی و حل نظام مسائل استان نقشی مشورتی و اثرگذار داشتهاند، بیتردید در تدبیر و گرهگشایی از نظام مسائل داخلی دانشگاهها موفقتر و دقیقتر عمل خواهند کرد.