مدیریت بحران و افزایش تابآوری تأسیسات آبرسانی با پل فلزی عبور خط انتقال آب
شيراز- خبرنگار كيهان:
علی شبانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس، گفت: در اقدامی زیرساختی با رویکرد مدیریت بحران و افزایش تابآوری تأسیسات آبرسانی، شرکت آبفا فارس با اجرای پل فلزی ویژه عبور خط انتقال آب از رودخانه دائمی فدامی، به خسارتهای تکرارشونده ناشی از سیلاب به این خط انتقال پایان داد؛ طرحی که پس از طراحی، ساخت، حمل و نصب، نهایتا در ماه جاری به بهرهبرداری رسید.
شبانی افزود: خط انتقال ۲۵۰ میلیمتری پروژه آبرسانی شهر فدامی شهرستان داراب، در مسیر خود از رودخانه دائمی فدامی عبور میکند؛ رودخانهای که در جریان سیلابهای شدید رخداده در سالهای اخیر، در چندین نوبت موجب آببردگی و شکستگی خط لوله در محل عبور از رودخانه شده بود.
وی ادامه داد: تکرار این حوادث در سالهای گذشته، علاوهبر وارد آوردن خسارت به تأسیسات آبرسانی، جریان انتقال آب را قطع و روند آبرسانی به مناطق تحت پوشش این خط انتقال را با اختلال و شرایط بحرانی مواجه میکرد؛ از اینرو، اجرای یک راهکار فنی و پایدار برای حذف این نقطه آسیبپذیر در دستور کار قرار گرفت. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس تصریح کرد: با توجه به دائمی بودن رودخانه فدامی و عدم امکان نصب ساپورت یا پایه در بستر و میانه رودخانه با در نظر گرفتن سابقه وقوع سیلابهای شدید، اجرای پل خرپایی فلزی ویژه عبور خط انتقال آب از رودخانه فدامی با رویکرد پیشگیری از بحران مجدد و جلوگیری از تکرار خسارتهای ناشی از سیلاب در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان فارس قرار گرفت.
وی اظهار داشت: این پروژه با پیگیریهای مستمر و انجام مطالعات کارشناسی و با رویکرد مدیریت بحران، توسط شرکت آب و فاضلاب استان فارس اجرائی شد و سازه پس از ساخت در کارگاه و سپس انتقال قطعات به محل پروژه، در ماه جاری مونتاژ و نصب گردید. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس در پایان گفت: اجرای پل فلزی عبور خط انتقال آب از رودخانه فدامی، نمونهای از رویکرد مدیریت بحران در حفاظت از زیرساختهای حیاتی آبرسانی است؛ اقدامی که با رفع یکی از نقاط بحرانی و آسیبپذیر خط انتقال، از تکرار خسارتهای ناشی از سیلاب جلوگیری کرده و گامی مؤثر در تقویت پایداری شبکه آبرسانی و استمرار تأمین آب در منطقه فدامی شهرستان داراب به شمار میرود.