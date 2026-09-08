همدان- خبرنگار کیهان:

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از برگزاری نخستین کنگره شهدای هنرمند خبر داد و گفت: تاکنون ۸۷ هنرمند شهید در استان شناسایی شده‌اند.

سیدمحمدرضا جوادی در جلسه هماهنگی برگزاری کنگره شهدای هنرمند با اشاره بر اهمیت پاسداشت یاد هنرمندان شهید، خاطرنشان کرد: برگزاری یادواره‌ها و کنگره‌ها فرصتی ارزشمند برای معرفی ابعاد شخصیتی، هنری و فرهنگی این ستارگان پر نور هدایت و معرفت است. وی افزود: مقرر شد نخستین کنگره شهدای هنرمند در مهرماه امسال و در هر ۹ شهرستان همدان به‌صورت مستقل برگزار شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هدف از برگزاری کنگره شهدای هنرمند هر منطقه را بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری متفاوت شهرستان‌ها در این رویداد ملی دانست و اظهار کرد: تبیین نقش فرهنگ و هنر در دوران دفاع مقدس به نسل جوان ضرورتی انکارناپذیر است.