انفجارهای مهیب در کییف پس از شلیک 30 موشک کروز از روسیه
رسانههای اوکراینی بامداد سهشنبه از وقوع انفجارهای قدرتمند در کییف پایتخت این کشور در پی حمله موشکی گسترده روسیه خبر دادند.
با بازگشت «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» نمایندگان ترامپ از شرق اروپا، چنگ بین روسیه و اوکراین دوباره شعلهور شده است. اوکراین با پهپادهای خود به سراغ پالایشگاههای نفت روسیه رفته است و روسیه نیز حملات موشکی خود به مناطق مختلف اوکراین و از جمله کییف پایتخت را تشدید کرده است. بامداد دیروز (سهشنبه) نیز رسانههای اوکراینی از وقوع چندین انفجار مهیب در پایتخت این کشور خبر دادند. منابع محلی میگویند که حداقل ۳۰ فروند موشک کروز «کیاچ-۱۰۱» بر فراز استان اسمولنسک در روسیه به سمت اهداف خود در اوکراین پرواز میکنند. بر این اساس، ارتش روسیه با ترکیبی از موشکهای بالستیک «اسکندر-ام» (حداقل ۱۶ فروند)، ابرفراصوت «زیرکان» (حداقل ۲ فروند)، موشک بالستیک «کیان-۲۳» (حداقل
۶ فروند) و موشکهای کروز (حداقل ۴ فروند) کییف را هدف قرار داده است. شهردار کییف نیز با تأیید اصابت موشکها، گفت: «پایتخت اوکراین هدف حمله موشکی بالستیک روسیه قرار گرفته است». جزئیات بیشتری از خسارات و اهداف این حملات تا لحظه انتشار این خبر، منتشر نشده است. زلنسکی صبح دیروز درخصوص جدیدترین حملات مسکو گفت: این یک حمله پیچیده بود که روسها سعی کردند آن را برنامهریزی کنند که حتیالامکان بیشترین ضربه به جان انسانها وارد شود؛ موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و ضدکشتی و پهپادهای انتحاری. خسارات قابلتوجهی هم به ساختمانهای مسکونی و سایر زیرساختهای غیرنظامی در پایتخت وارد شده است.
استعفای دادستان کل اوکراین
همزمان با این حملات، گزارشها حاکی است که دادستان کل اوکراین هم پس از طرح اتهام فساد و تفتیش دفاترش از سوی مأموران از سمت خود استعفا کرده است. به گزارش ایرنا از روزنامه گاردین، «روسلان کراوچنکو» دادستان کل اوکراین پس از متهمشدن به فساد از سمت خود کنارهگیری کرد. مأموران مبارزه با فساد در آخر هفته و در چارچوب تحقیقات در مورد مراکز تماس غیرقانونی دفاتر وی را تفتیش کردند. بازرسان ویژه، یک سازمان جنایی به رهبری رئیس یک دپارتمان در دفتر دادستان کل را کشف کردهاند که ظاهراً رشوه دریافت میکرده است. براساس این گزارش، کراوچنکو در بیانیهای این اتهامات را رد و استعفای خود را یک «تصمیم سیاسی» دانست، زیرا به گفته خود قصد ندارد از موقعیت خود «بهعنوان ابزاری برای رویارویی سیاسی» استفاده کند. گاردین، تصمیم این مقام عالیرتبه اوکراینی را چالشی دیگر برای ولادیمیر زلنسکی رئیسجمهوری اوکراین دانسته که در پی تابستانی دشوار شامل تغییرات در دولت و بحران سیاسی ناشی از برکناری میخائیلو فدوروف وزیر دفاع محبوب با آن روبهرو میشود. به گزارش رسانههای اوکراینی، تنها چند ساعت قبل از این درخواست «کراوچنکو» استعفای احتمالی را رد کرده و گفته بود که فقط میتواند از سمت خود برکنار شود. روز یکشنبه نیز نیویورکتایمز از یک فساد گسترده در وزارت دفاع اوکراین خبر داده و نوشته بود: تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۱٫۲ میلیارد دلار بر اثر اتلاف منابع، قراردادهای ناکارآمد و فساد در سیستم تأمین تسلیحات اوکراین از بین رفته است. براساس گزارش نیویورکتایمز، بازرسان ۱۸ شرکت را شناسایی کردهاند که علیرغم قصور در انجام تعهدات قبلی، موفق به انعقاد قراردادهای تازه شدهاند که شش مورد از این شرکتها هرگز حتی یک قرارداد را با موفقیت به پایان
نرساندهاند.