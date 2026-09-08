آتشنشانان فرانسه: خسته شدیم آتشسوزیها را مهار نخواهیم کرد
در پی آتشسوزیهای گسترده تابستان امسال در فرانسه و تشدید انتقادات در مورد کمبود نیروی انسانی، تجهیزات و منابع مالی، اتحادیههای آتشنشانان اعتصاب سراسری خود را آغاز کردند.
به گزارش تارنمای رادیو فرانسه، اتحادیههای آتشنشانان فرانسه اعلام کردهاند: این اعتصاب تا ۲۰ اکتبر(۲۸ مهر) ادامه خواهد داشت و هدف از آن، اعتراض به مشکلات مالی و نبود اقدامات عملی برای تقویت خدمات آتشنشانی است. این اعتراضات در حالی آغاز شده است که آتشسوزیهای تابستان امسال ابعاد کمسابقهای داشته و حدود ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی فرانسه در آتش سوخته است. اتحادیههای آتشنشانان معتقدند کمبود منابع مالی و تجهیزات، فشار مضاعفی بر نیروهای عملیاتی وارد کرده و موجب فرسودگی آنها شده است. به گزارش ایرنا به نقل از رادیو فرانسه، اتحادیههای آتشنشانی امیدوارند این اعتراضات، دولت فرانسه را وادار کند سلامت و ایمنی نیروهای آتشنشان را در اولویت ملی قرار دهد. آنها همچنین خواستار استخدام ۲۱ هزار آتشنشان حرفهای جدید هستند.