«خط خاکستری»، خوابی که صهیونیستها برای لبنان دیدهاند!
رژیم صهیونیستی در حالی از طرح موسوم به
«خط خاکستری» و کاهش عمق اشغال جنوب لبنان سخن میگوید که هدف اصلی آن، نه عقبنشینی، بلکه بازطراحی اشغالگری است.
موازی با انفعال دولت لبنان، رژیم آپارتاید اسرائیل با طرح موسوم به «خط خاکستری» بهدنبال کاهش حضور زمینی خود در جنوب لبنان، بدون دست کشیدن از اشغالگری و سلطه بر این منطقه است. این طرح بر حفظ مواضع نظامی در ارتفاعات استراتژیک، تکیه بر پهپادها، برتری اطلاعاتی و توان آتش دوربُرد استوار است تا تلآویو با نیروی کمتر، دامنه نفوذ و قدرت تهدید خود را حفظ کند. «خط خاکستری» در کنار «خط آبی» و «خط زرد» نشان میدهد که مسئله، تغییر شکل اشغالگری است، نه پایان آن، رویکردی که یادآور کمربند امنیتی پیش از سال ۲۰۰۰ است. همزمان، تداوم حملات به جنوب لبنان و هدف قرار گرفتن غیرنظامیان و زیرساختها، ادعای عقبنشینی را زیر سؤال میبرد. از این منظر، این طرح آزمونی برای جدیت جامعه جهانی در مقابله با اشغالگری اسرائیل است.