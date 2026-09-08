وزیر ارتباطات از مجلس کارت زرد گرفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخهای وزیر ارتباطات درخصوص علت عدم آنتندهی تلفن همراه و عدم توسعه تلفن ثابت روستایی و گرانی روزافزون بستههای اینترنتی قانع نشدند.
سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه روز سهشنبه (۱۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به «سؤال ملی» علی جعفری آذر نماینده مردم تبریز در مجلس درخصوص عدم آنتندهی تلفن همراه و عدم توسعه تلفن ثابت روستایی و گرانی روزافزون بستههای اینترنتی، ابتدا گزارشی از اقداماتی که در مجموعه وزارت ارتباطات کشور ارائه کرد و گفت: ما در دولت چهاردهم مفتخریم که تعداد ۳۶۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در دوساله دولت چهاردهم تحت پوشش ارتباط با کیفیت قرار گرفته است، به این معنا که عملاً پوشش ارتباطی با کیفیت مناسب با امکان بهرهمندی و استفاده از ظرفیتهای خدمات، آموزش، سلامت، بهداشت و پرداخت در روستاهای ما از ۷۳ درصد در ابتدای دولت چهاردهم به ۸۲ درصد رسیده است، که رشد ۹ درصدی این حوزه را نشان میدهد.
کاهش ۳۰ درصدی درآمد در حوزه سیار
و ۵۰ درصدی در حوزه ثابت با قطعی اینترنت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به فراز و نشیبهای زیاد کشور در دولت چهاردهم و وقوع دو جنگ تحمیلی، گفت: با توجه به شرایط حاکم بر کشور و قطعی اینترنتی که اتفاق افتاد، طبیعتاً درآمد بخش ارتباطی ما، چه در بحث سیار و چه در بحث ثابت، با افت قابل ملاحظهای مواجه شد و ۳۰ درصد در حوزه سیار و ۵۰ درصد در حوزه ثابت افت درآمد داشتیم؛ که بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه هفت درصد از درآمد اپراتورها و کاربران سیار را برای توسعه پوشش روستایی اختصاص میدهیم؛ بنابراین دولت چهاردهم برای تامین منابع با چالشهای اینچنینی مواجه بود.
هاشمی با اشاره به چالشها و مشکلات جدی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بحث تخصیص ارز و تأمین تجهیزات در شرایط حاضر کشور و در این دوره مواجه بوده است؛ ادامه داد: ۷۰ درصد تجهیزات مخابراتی ما ارزبری دارند که درصد قابل توجه و نکته حائز اهمیتی است؛ اما با وجود همه این اتفاقاتی که افتاده است؛ مجموعه خانواده ارتباطات کشور از کار ننشسته است و همین دیروز توفیق داشتیم بزرگترین افتتاح ارتباطی کشور را در همین شرایط رقم بزنیم؛ این به این معناست که همکاران ما در خانواده ارتباطات و در وزارت ارتباطات متوقف بر شرایط حاکم بر کشور نبودند.
در شرایط جنگ رمضان ۵۰۰ سایت ارتباطی کشور مورد اصابت دشمن قرار گرفت و تخریب شد
وی افزود: با وجود اینکه در شرایط جنگ رمضان ۵۰۰ سایت ارتباطی کشور مورد اصابت دشمن قرار گرفته و تخریب شد، اما مردم در ارتباطات و در دریافت خدماتشان در سکوهای داخل با چالش جدی مواجه نشدند، که همه روایت حماسهای است که در سکوت در زیرمجموعه وزارت ارتباطات شکل گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به جنایت رژیم صهیونی و آمریکایی در حمله به عروسی در منطقه کوهستک بهعنوان یک مصداق عملیاتی، گفت: در این جنایتی که اتفاق افتاد، ۱۶ روستا در مناطق پاییندست هم ارتباطشان و هم بستری که برای استفاده از اینترنت نیاز داشتند را از دست دادند و طبیعتاً در این شرایط باید زمان میبرد تا ارتباطات به شرایط نرمال برگردد، اما با توان و تلاش و پایمردی همکاران ما در خانواده ارتباطات کشور و با وجود تخریب کامل مرکز ارتباطی آنجا، صرفاً ۳ ساعت زمان برد و این یعنی اینکه همکاران ما انصافاً در این دوران جانفشانی کردند که ارتباطات کشور ما خاموش نشود.
هاشمی در ادامه با اشاره به موضوع افزایش تعرفهها که در سؤال نماینده سؤالکننده هم عنوان شده، اظهار داشت: ما یک تکلیف برنامهای داریم و ذیل بنده ماده ۶۶ برنامه هفتم پیشرفت در وزارت ارتباطات که مکلفیم که عملاً تعرفه حق و اشتراک و آبنوان مخابرات ایران را مشخص بکنیم. در اجرای این تعهد و این تکلیف قانونی، آبنوان مخابراتی طی فرآیند قانونی یعنی با تصویب شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار ابلاغ شده است؛ بنابراین اولاً تکلیف برنامهای بوده است و ثانیاً فرآیند بهصورت کامل و دقیق طی شده است.
وی ادامه داد: در مجموعه خدماتی که در حوزه ارتباطات در حال ارائه به مردم هستیم، طی پنج سال گذشته رشد تعرفه زیر ۸۰ درصد بوده است. آن هم در حالی که حوزه ارتباطات هم حوزه خدمترسان است و طبیعتاً هزینههای خاص خود از جمله هزینههای ارزی و مصرف برق و انرژی دارد و هم با توجه به اینکه در حوزه ارتباطات عمده خدمات برعهده بخش خصوصی قرار گرفته است، هزینه پرداختها به نیروی انسانی اعم از جذب، نگهداشت و ارائه تشویقی به همکاران، همه مشمول افزایش شده است. وی با تأکید مجدد بر رشد ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصدی تعرفهها در گروههای مختلف کالا و خدمات طبق شاخص قیمت مصرفکننده طی پنج سال اخیر، گفت: این عدد در وزارت ارتباطات و در حوزه ارتباطی کشور زیر ۸۰ درصد است که به تفکیک در حوزه ثابت و سیار هم قابل ارائه است؛ لذا ادعای روزافزون تعرفههای اینترنتی منطبق بر واقعیت نیست و همکاران ما در سازمان تنظیم مقررات هم به صورت جدی این موضوع را در دستور کار دارند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سؤال نماینده سؤالکننده در بحث آزادراه تبریز هم عنوان کرد: واقعیتی که وجود دارد این است که ما ابلاغیههای لازم را با توجه به مطالعات میدانی که انجام شده، به اپراتور همراه اول اعلام کردیم؛ اگرچه در بحث تامین تجهیزات وارداتی همچنان مسائل و مشکلاتی داریم، اما به محض اینکه تامین برق در این مسیر انجام شود، در اسرع وقت عملیاتی خواهد شد.
در این نشست جعفری آذر پس از استماع توضیحات وزیر مربوطه، از پاسخهای وی قانع نشد. نمایندگان نیز از پاسخهای وزیر قانع نشده و پس از رایگیری وزیر ارتباطات از مجلس کارت زرد دریافت کرد.
تاکید نمایندگان بر لزوم رسیدگی
به افزایش خودسرانه قیمت بلیط هواپیما
خبر دیگر اینکه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به وزیر راه و شهرسازی بر لزوم رسیدگی به افزایش خودسرانه قیمت بلیط هواپیما تأکید کردند.
پیگیری دیوان محاسبات
درباره رسوب منابع هلال احمر در حساب بانکها
افزون بر اخبار فوق، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان از منابع دریافتی جمعیت هلال احمر از محل بودجه عمومی، به حسابهای افتتاحشده نزد بانکهای تجاری منتقل و طی سنوات گذشته رسوب کرده است.
نیکزاد: بهتر است آمریکا زودتر منطقه را ترک کند
علی نیکزاد، نایبرئیسمجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجازی امروز (سهشنبه ۱۷ شهریور) مجلس در نطق پیش از دستور خود بیان کرد: فرا رسیدن یوم الله ۱۷ شهریور را که نماد شجاعت، مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ ایران است، گرامی داشته و یاد همه شهدا به ویژه امام شهدا را گرامی میداریم؛ روزی که گروهی از مردم ایران لبیک گویان به دیار باقی شتافتند و با شهادت خویش زمینهساز پیروزی انقلاب خود را فراهم کردند. فرا رسیدن این روز را گرامی میدارم و به روح پرفتوح امام راحل، رهبر شهید انقلاب و تمام شهدای جنگ تحمیلی به ویژه شهدایی که اخیرا در حمله آمریکا به مجلس عروسی در سیریک به مقام شهادت رسیدند، درود میفرستیم.
نایبرئیسمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جنایت آمریکایی، به هیچ وجه اشتباه فنی قابل توجیه نیست. نوع موشک به کار رفته و فاصله دکل مخابرات تا مراسم عروسی ثابت میکند که این یک جنایت جنگی است. وجدانهای بیدار در سراسر جهان امروز با وضوح میبینند و قضاوت میکنند که آمریکا با علم و تکنولوژی خود یک مجلس عروسی را به عزا تبدیل
میکند.
اگر بپذیریم حمله به سیریک اشتباه فنی بوده
اثبات میشود که این عقاب کاغذی، کلاغی بیش نیست
وی تاکید کرد: اگر بگوییم و بپذیریم که این یک اشتباه فنی بوده است، اثبات میشود که این عقاب کاغذی، کلاغی بیش نیست، چرا که تمام مراکز حساس آنها در منطقه مورد اصابت قرار گرفته و موشکهای فوق پیشرفته آنها با ۳۰۰ متر اختلاف به یک مجلس عروسی برخورد میکند. رئیسجمهور آمریکا بیش از آنکه شعار عظمت را به آمریکا بازگردانیم سر دهد، امروز باید این شعار را سر دهد که چطور شکستهای مفتضحانه خود را بپوشانیم.
نیکزاد بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران این جنگ را مبتنی بر طراحی دقیق و تاکتیک پیش میبرد و همزمان از همه توان و تاکتیکهای خود استفاده نمیکند و در عین حال ابزارها و تاکتیکهای خود را به روز میکند.
وی ادامه داد: آنچه در هدف قرار گرفتن ناو جنگی آمریکا و همچنین مقرهای فرماندهی آنها در منطقه مشاهده شد، گوشهای از این توانمندی نیروهای مسلح ایران است. توصیه بنده به مقامات آمریکایی این است بیش از آنکه آبروی نداشته خود را بر باد دهید، هر چه زودتر منطقه را ترک کنید.
نیکزاد گفت: امروز با هدف قرار گرفتن مقرهای فرماندهی آمریکا در منطقه، مجبور شدند در هتلها آواره شوند و با مشاهده افسردگی و خودکشی سربازهای خود مجبور شدند در سواحل تایلند پهلو بگیرند. پیشنهاد ما به شما این است که هرچه زودتر از این جنگ خارج شوید، چرا که این جنگ عرصه مگسها نیست.