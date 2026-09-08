پیام ویژه موشک جدید ایرانی به ناوگروه آمریکایی
با توجه به سابقه و تجربه عملیاتی بیشتر نیروهای مسلح با سرهای جنگی اپتیکی در سری فاتح، احتمال استفاد از پلتفرم خیبرشکن که شباهت بسیار بیشتری به سری فاتح ۱۱۰ دارد بیشتر است.
سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در جریان گفتوگوی اخیر تلویزیونی خود به نکتهای مهم و جالب در حوزه تسلیحاتی و موشکی اشاره کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان از انجام یک تست موشکی مهم علیه ناو آمریکایی خبر داد و آن را نقطه عطفی در تحول جنگ و آسیبپذیری محاصره خواند. سرلشکر رضایی با بیان اینکه برای اولین بار از دوران جنگ تحمیلی تاکنون، یک موشک بالستیک ویژه علیه ناو آمریکایی در منطقه آزمایش شده، تصریح کرد که این اقدام واکنش شدیدی را به همراه داشته و حتی مقامات آمریکایی نیز نتوانستهاند وقوع آن را انکار کنند.
سرلشکر رضایی البته مشخصاتی از این موشک اعلام نکرده است اما با توجه به کدهای داده شده میتوان به ایجاد یک تصویر کلی از آنچه آزمایش شده پرداخت.
وقتی درخصوص موشکهای بالستیک ضد کشتی صحبت میکنیم، بحث مهم وجود یک سیستم هدایتی در مرحله نهائی پرواز این موشکها است که باید بتواند با دقت بالایی به سمت هدف برود. بحث تهاجم ضد کشتی، مسئله درگیری با یک هدف در حال حرکت است که دارای چالشهای ویژه و خاص خود است. به خاطر بحث تحرک هدف قاعدتا سر جنگی اپتیکی در این بخش بهترین گزینه بوده و البته کشور ما نیز سابقه خوبی در توسعه این نوع موشکها دارد.
سابقه طولانی ایران در بحث بالستیکهای ضد کشتی
در بحث موشکهای بالستیک ضد کشتی، ایران اصولا از جمله معدود کشورهای دارای سلاح عملیاتی در این بخش است و تجربه زیادی را نیز در این حوزه در اختیار دارد. طراحیهای شناخته شده در ایران در این کلاس عمدتا بر پایه موشکهای تاکتیکی سری فاتح ۱۱۰ توسعه پیدا کرده است.
موشک خلیجفارس اولین تجربه موفق و تولید انبوه شده ایران در این بخش بود. این موشک که اولین بار در جریان رزمایش دریایی پیامبر اعظم ۳ در تیر ماه سال ۱۳۸۷ مورد آزمایش قرار گرفت در حقیقت یک مدل ارتقاء یافته از خانواده فاتح ۱۱۰ مجهز به سر جنگی اپتیکی است. این موشک دارای برد ۳۰۰ کیلومتر بوده و از یک سر جنگی ۵۰۰ کیلوگرمی بهره میبرد. سرعت این موشک در لحظه شیرجه به سمت هدف در حدود سه ماخ است.
اما توسعه موشکهای مجهز به سر جنگی اپتیکی در همین جا در کشور ما متوقف نشد. محصول دیگر صنایع دفاعی کشور ما در این حوزه موشک بالستیک فاتح مبین است که در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ رونمایی شد. در این موشک مهم تغییر افزایش برد از حدود ۳۰۰ به ۵۰۰ کیلومتر بوده است. اصولا افزایش استفاده از الیاف کربن و مواد پیشرفته و سبک باعث شد تا از دورهای به بعد موشکهای ایرانی در زیر مجموعههای فاتح ۱۱۰ بدون افزایش بسیار زیاد اندازه بتوانند مسافتهای بیشتری را طی کنند. این موشک هم از یک سر جنگی الکترواپتیکی بهره میبرد.
اما آخرین مدل شناخته شده از موشکهای بالستیک تاکتیکی ایران با سر جنگی اپتیکی موشک قاسم بصیر است که در سال گذشته رونمایی شد. این موشک با برد ۱۲۰۰ کیلومتر در حقیقت یک ارتقاء بر اساس موشکهای حاج قاسم است که به سر جنگی اپتیکی مجهز شده است. این موشک ۱۱ متر طول، ۷ تن وزن داشته و در زمان شیرجه نهائی بر روی هدف سرعتی در حدود ۵ ماخ را دارد. این موشک از یک سر جنگی ۵۰۰ کیلوگرمی بهره میبرد.
آیا هایپرسونیک اپتیکی ایران آزمایش شده است؟
آنچه در بالا مورد اشاره قرار گرفت موشکهای بالستیک ضد کشتی و با قابلیت و پتانسیل عملیات ضد کشتی شناخته شده و آزمایش شده در نیروهای مسلح کشورمان در سالهای اخیر بوده است. اما با توجه به صحبتهای سرلشکر رضایی احتمالا با یک موشک جدید رو به رو هستیم. سرلشکر رضایی در صحبت خود میگوید که ایران موشک خود را بالای سر ناو آمریکایی آزمایش کرده است.
واژه «بالای سر ناوهای آمریکایی» به صورت مشخص به این نکته اشاره میکند که با یک پرتابه بالستیک رو به رو هستیم. مسئله دیگر این که به احتمال زیاد و با توجه به عدم رهگیری موشک مورد نظر احتمالا با پرتابهای با سرعت بالا و در عین حال هدایت دقیق در مرحله نهائی طرف هستیم که صرفا برای اخطار شلیک شده و هدف ناوهای آمریکایی نبودند.
در اینجا باید قاعدتا از سرعت ۵ ماخ عبور کرده و وارد بحث پرتابههای هایپرسونیک شویم. در این جا دو گزینه آماده برای عملیات مطرح میشوند که یکی موشک بالستیک خیبرشکن و دیگری موشک هایپرسونیک فتاح است.
هر کدام از این دو موشک هایپرسونیک میتوانند به عنوان گزینههای انجام این ماموریت جدید مطرح شوند، البته با توجه به سابقه و تجربه عملیاتی بیشتر نیروهای مسلح با سرهای جنگی اپتیکی در سری فاتح، احتمال استفاده از پلتفرم خیبرشکن که شباهت بسیار بیشتری به سری فاتح ۱۱۰ دارد بیشتر است.
به گزارش مشرق، در هر صورت باید گفت که آزمایش مورد نظر یک گام مهم در ارسال یک پیام قدرت و بازدارندگی مهم از طرف تهران به واشنگتن بوده است. مسئلهای که میتواند از هر گونه ماجراجویی بیشتر آمریکا در روزهای آینده جلوگیری کند.