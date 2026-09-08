راه خطرناک(درمکتب امام)

آمریکا و استكبار در تمامى زمينه‏ها افرادى را براى شكست انقلاب اسلامى در آستين دارند، در حوزه‏ها و دانشگاه‌ها مقدس‌نماها را كه خطر آنان را بارها و بارها گوشزد كرده‏ام. اينان‏ با تزويرشان از درون محتواى انقلاب و اسلام را نابود مى‏كنند. اينها با قيافه‏اى حق به جانب و طرفدار دين و ولايت همه را بى‌دين معرفى مى‏كنند. بايد از شرّ اينها به خدا پناه بريم. و همچنين كسانى ديگركه بدون استثنا به هرچه روحانى و عالِم است حمله مى‏كنند و اسلام آنها را اسلام آمریکايى معرفى مى‏نمايند راهى بس خطرناك را مى‏پويند كه خداى ناكرده به شكست اسلام ناب محمدى منتهى مى‏شود.

صحیفه امام؛ ج21؛ ص87 | پیام به ملت ایران؛ 29 تیر 1367