فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۷۶۲۲
تاریخ انتشار : ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

راه خطرناک(درمکتب امام)

آمریکا و استكبار در تمامى زمينه‏ها افرادى را براى شكست انقلاب اسلامى در آستين دارند، در حوزه‏ها و دانشگاه‌ها مقدس‌نماها را كه خطر آنان را بارها و بارها گوشزد كرده‏ام. اينان‏ با تزويرشان از درون محتواى انقلاب و اسلام را نابود مى‏كنند. اينها با قيافه‏اى حق به جانب و طرفدار دين و ولايت همه را بى‌دين معرفى مى‏كنند. بايد از شرّ اينها به خدا پناه بريم. و همچنين كسانى ديگركه بدون استثنا به هرچه روحانى و عالِم است حمله مى‏كنند و اسلام آنها را اسلام آمریکايى معرفى مى‏نمايند راهى بس خطرناك را مى‏پويند كه خداى ناكرده به شكست اسلام ناب محمدى منتهى مى‏شود.
صحیفه امام؛ ج21؛ ص87 | پیام به ملت ایران؛ 29 تیر 1367

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

کجای این دو پیشنهاد شرافتمندانه و عزتمندانه است؟!(یادداشت روز)

از کشف حجاب تا شکستن مرزهای بی‌حیایی روندی که باید متوقف ‌شود

آغاز شکست محاصره دریایی با شلیک به ناوهای آمریکایی و گسترش منطقه ممنوعه

انتقاد حامی پزشکیان  به بی‌برنامگی دولت

در و تخته!(گفت و شنود)

ترامپ در بن‌بستی ترسناک گرفتار شده است

شاه می‌خواست از ملت ایران انتقام بگیرد

ساز جدایی متحدان آمریکا کوک شد سئول و دوحه: دوران وابستگی به آمریکا تمام شد

گروسی از ایران پاسخ می‌خواهد اما درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ساکت ماند

قالیباف: اگر حمله کنید شرکت‌های نفتی و گازی آمریکایی را می‌زنیم