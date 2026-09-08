کد خبر: ۳۳۷۶۲۲
تاریخ انتشار : ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۱
راه خطرناک(درمکتب امام)
آمریکا و استكبار در تمامى زمينهها افرادى را براى شكست انقلاب اسلامى در آستين دارند، در حوزهها و دانشگاهها مقدسنماها را كه خطر آنان را بارها و بارها گوشزد كردهام. اينان با تزويرشان از درون محتواى انقلاب و اسلام را نابود مىكنند. اينها با قيافهاى حق به جانب و طرفدار دين و ولايت همه را بىدين معرفى مىكنند. بايد از شرّ اينها به خدا پناه بريم. و همچنين كسانى ديگركه بدون استثنا به هرچه روحانى و عالِم است حمله مىكنند و اسلام آنها را اسلام آمریکايى معرفى مىنمايند راهى بس خطرناك را مىپويند كه خداى ناكرده به شكست اسلام ناب محمدى منتهى مىشود.
صحیفه امام؛ ج21؛ ص87 | پیام به ملت ایران؛ 29 تیر 1367