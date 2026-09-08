غلبه اراده ایران در بازار نفت و تحقیر شدن دوباره ترامپ
واقعیات میدان جنگ، هر روز با ضرب بیشتری بر صورت ترامپ میخورد و ادعاهای او را تبدیل به سوژه مضحکه در میان رسانهها و سیاستمداران میکند. البته علاوه بر مضحکه، عصبانیت مردم آمریکا را هم که با خسارات اقتصادی ناشی از جنگ دستوپنجه نرم میکنند، موجب میشود.
تحقیر و تمسخر ترامپ با قیمت افزایشی نفت
در حالی که ماه هفتم جنگ با سرشکستگی آمریکا رو به پایان است، قیمت نفت افزایشی شده و به صد دلار رسیده و مقبولیت عمومی ترامپ به ۳۳ درصد سقوط کرده است، ترامپ دیروز ادعا کرد: «قیمت نفت بهشدت کاهش خواهد یافت. زمانی که ما در جنگ با ایران پیروز شویم، این اتفاق خواهد افتاد. قیمت به سه دلار خواهد رسید، اما در نهایت، از دو دلار کمتر خواهد شد. همه اینها بهسرعت اتفاق خواهد افتاد. آمریکا را دوباره عظمت ببخشیم!».
قیمت نفت، اکنون به صد دلار رسیده و ۳۰ دلار گرانتر از روز قبل از آغاز جنگ احمقانه ترامپ است. همین یک خبر، یعنی شکست قطعی ترامپ. او هفت ماه است که دنیا از جمله آمریکا را با اقدام احمقانه خود گرفتار کرده و با این وجود، در حالی که در بدترین موقعیت قرار دارد، میگوید کاهش قیمت نفت بهسرعت اتفاق خواهد افتاد. شش ماه است که این جمله را تکرار میکند!
سند دیگری از غلبه اراده ایران بر آمریکا
ترامپ میگوید قیمت چهار دلاری بنزین در آمریکا، در صورت پایان جنگ، سه دلار خواهد شد و حال آنکه قبل از جنگ احمقانه و بیدستاوردش، زیر این قیمت بود. او و وزیران انرژی و خزانهداری آمریکا ـ تحت فشارهای داخلی و خارجی سنگین ـ هفتهای چند بار وعده میدهند که جنگ بهزودی تمام میشود و قیمت نفت و بنزین پایین میآید. یعنی اعتراف میکنند که اراده حاکم بر بازار نفت، اراده ایران است و برخلاف تظاهر به بینیازی، شدیداً محتاج پایان فوری جنگ با ایران هستند. به بیان دیگر، در مرز شکنندگی کامل قرار دارند و از تشدید جنگ توسط ایران میترسند.
ترامپ با وعده بنزین دو دلاری در انتخابات پیروز شد، اما حالا کمتر از دو ماه دیگر با انتخابات میاندورهای کنگره دستبهگریبان است که نتایج منفیاش میتواند مانند بهمنی سنگین، بر سرش آوار شود.
دولت بدخرج و بدتدبیر او، بدهیهای آمریکا را به رکورد ۴۰ تریلیون دلار رسانده که میتواند گسلهای اقتصاد این کشور را جابهجا کند و به یک زلزله مهیب تبدیل شود.
اینها، غیر از ضربات غیرقابلجبرانی است که بیعقلی ترامپ، به اعتبار و پرستیژ سیاسی، اقتدار بازدارنده نظامی ـ اطلاعاتی، و دیپلماسی عمومی آمریکا وارد کرده است.
فشار تنگه هرمز بر بازار نفت
قیمت نفت اوپک دیروز ۱۰۶ دلاری شد و قیمت نفت برنت هم به ۹۹ دلار رسید. این قیمتها، جهش به بالاترین سطح در ۶ هفته گذشته است و فقط در ده روز گذشته بیش از ۱۰ دلار رشد کرده است. قیمتها نسبت به روز قبل از جنگ، ۳۰ دلار افزایش نشان میدهند.
بر اساس دادههای شرکت کپلر، که در زمینه اطلاعات، دادهها و تحلیلهای مربوط به کالاها و کشتیرانی فعالیت میکند، تردد کشتیها در تنگه هرمز هفته گذشته ۲۸ درصد کاهش یافت و به ۷۷ فروند رسید. تعداد کشتیهایی که حامل محموله بودند، و نه کشتیهای خالی، از ۴۵ فروند به ۳۳ فروند کاهش یافته است.
۵۰ بار لاف پیروزی در جنگ!
تناقض مطلق ادعاهای ترامپ با واقعیات میدان و بازار موجب افزایش اعتراضها به ترامپ شده است. رابرت بروک، تحلیلگر آمریکایی، در این باره نوشت: ترامپ میتواند هر چیزی که دلش میخواهد در «تروث سوشال» منتشر کند، اما این، وضعیت او را تغییر نخواهد داد. او بدجوری در این جنگ گیر افتاده و راه فراری ندارد.
مارجوری تیلور گرین، از حامیان سابق ترامپ، هم در واکنش به سخنان ترامپ درباره پیروزی در جنگ، با لحنی کنایهآمیز نوشت: صبر کنید، مگه ما تا حالا حدود ۵۰ بار جنگ رو نبرده بودیم؟! قیمت بنزین در تعطیلات روز کارگر رو به افزایش است و قیمت هر گالن گازوئیل به حدود ۶ دلار رسیده و در کالیفرنیا نیز ممکن است از ۸ دلار عبور کند. اینقدر داریم پیروز میشیم که واقعاً دیگه توان تحمل این همه پیروزی رو نداریم!
گرگوری برو، تحلیلگر دیگر آمریکایی، خاطرنشان کرد: ترامپ اذعان میکند که ۱- قیمت نفت بالاست. ۲- به دلیل جنگ با ایران است. ۳- جنگ هنوز تمام نشده است. ۴- ایالات متحده هنوز پیروز نشده است. همچنین اکانت «منچ اوسینت» در ایکس یادآوری کرد: ترامپ، مارس ۲۰۲۶: «ما آن جنگ را بردیم.» ترامپ، سپتامبر ۲۰۲۶: «ما در جنگ نیستیم.» ترامپ، سپتامبر ۲۰۲۶: «ما باید آن جنگ را ببریم.»
خواهیم دید که کشورها
با سازِ ایران خواهند رقصید
شبکه سیانان در گزارشی تأکید کرد: افزایش فشارهای اقتصادی و محاصره دریایی آمریکا علیه ایران، تهران را به سمت تهدید تشدید تنشهای نظامی سوق داده است. در حالی که تلاشهای دیپلماتیک برای احیای توافق ماه ژوئن متوقف شده، ایران از آمادگی برای اقدام جهت بازگشت به میز مذاکره خبر میدهد.
در همین حال، پروفسور رابرت پیپ، دانشمند علوم سیاسی و استاد دانشگاه شیکاگو، اظهار کرد: ایران دقیقاً در مسیر افزایش قدرت و سلطه هست و قدم بعدی او تثبیتِ نفوذ سیاسی در کشورهاست. کشورهایی مثل کویت، امارات، عربستان و قطر تحت تأثیر قدرت اقتصادی ایران قرار میگیرند و ناچار به فرمانبرداریِ بانکی و اقتصادی خواهند شد. ایران به وضعیت برتریِ فعلی اکتفا نمیکند و بال و پرش را برای سلطه و قدرتِ بیشتر خواهد گشود.
قیمت بنزین و گازوئیل
جمهوریخواهان را ساقط میکند؟
قیمت گازوئیل در آمریکا در آستانه عبور از
۶ دلار بر گالن قرار گرفته و در سانفرانسیسکو به رکورد ۸.۲۳ دلار رسیده است. قیمت گازوئیل در کالیفرنیا ۲.۶ دلار بالاتر از پارسال است. حتی برخی جایگاهها نمایشگرهایی دارند که نهایتاً تا ۹.۹۹ دلار را نشان میدهد.
سایت هیل در همین زمینه مینویسد: تبعات مسدود ماندن تنگه هرمز و افزایش قیمت جهانی انرژی، روابط آمریکا با متحدان تاریخیاش را تحت فشار قرار داده است. همزمان با این فرسایش اقتصادی و دیپلماتیک، دادههای نظرسنجیهای اخیر حکایت از تداوم نارضایتی افکار عمومی آمریکا از این جنگ دارد.
به گزارش واشنگتن تایمز، کمتر از دو سال پس از آنکه نارضایتی رأیدهندگان از تورم به بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید کمک کرد، همان نگرانیهای اقتصادی اکنون به چالشی برای جمهوریخواهان تبدیل شده است. تداوم فشارهای اقتصادی میتواند اکثریت جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان و سنا را در انتخابات میاندورهای تهدید کرده و اجرای برنامههای ترامپ را با مشکل روبهرو کند.
افتاده در قعر چاه
پس از شش اولتیماتوم به ایران!
آوی شلایم، مورخ اسرائیلی، با اشاره به پیامدهای منفی جنگ علیه ایران، تأکید کرد جنگ ترامپ علیه ایران یک اشتباه فاجعهبار بود. جنگ ایران آسیب عظیمی به آمریکا وارد کرده و ترامپ حالا در چاهی افتاده که خودش برای خودش کنده
است.
نتانیاهو درگیری بیمارگونهای در مورد ایران دارد و طی ۳۰ سال گذشته، همواره از حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران حمایت کرده است. هیچ رئیسجمهور آمریکایی پیش از ترامپ آنقدر احمق نبود که با این طرح احمقانه همراه بشود. جنگ با ایران بزرگترین اشتباه راهبردی در تاریخ آمریکا بوده است. ترامپ نمیداند چطور از این وضعیت بیرون بیاید، او حالا شش اولتیماتوم نظامی به ایرانیها داده و هیچکدام جواب ندادهاند و حالا اولتیماتوم را صادر کرده که اقتصادی است، یعنی نابود کردن اقتصادی ایران، که البته این هم جواب نخواهد داد!
نتانیاهو همان کسی است که ترامپ را وارد این جنگ کرد، جنگی که به شکلی فاجعهبار نتیجه معکوس داده است.
یکی از پیامدهایش برای آمریکا این بوده که ایران به پایگاههای آمریکایی در خلیج (فارس) و اردن و همچنین به زیرساختهای آمریکایی و کشورهای خلیج فارس حمله کرده است. در اثر این حملات، کشورهای خلیج فارس حالا از خودشان میپرسند: «اصلاً داشتن آمریکا بهعنوان متحد چه فایدهای دارد؟ با چنین دوستانی، دیگر چه کسی به دشمن نیاز دارد؟!» این جنگ کل ساختار اتحادها و ائتلافهای آمریکا در منطقه را تضعیف کرده است. ضمن اینکه ترامپ به هدف اصلی خودش که تغییر رژیم ایران بود هم نرسید! این یک فاجعه تمامعیار است که نتانیاهو با فریب «سگ قلاده به دست» خودش، یعنی ترامپ، به وجود آورده است!
فشار به اسرائیل رسید؛
نتانیاهو: ۱۰ کرسی را از دست دادم
در همین حال، نوید طوبیان، کارشناس امور ایران در کانال ۱۴ اسرائیل، اذعان کرد: با توجه به بازار ملتهب سوخت و انرژی در جهان، بهای بنزین در اسرائیل در ابتدای ماه میلادی کنونی به بیش از
۸ شِکِل رسید. اسرائیل با کسری بودجه سرسامآور ۱۰۰ میلیارد شِکِلی مواجه است. بر اساس اخبار درزکرده از جلسات خصوصی نتانیاهو، او اعتراف کرده که «در حال حاضر ۱۰ کرسی را از دست دادهام و نمیدانم چگونه میتوانیم آنها را پس بگیریم.» حزبالله لبنان همچنان پابرجاست و به فعالیتهای خود ادامه میدهد.
خبر دیگر اینکه گزارش جدید رسانههای عبری نشان میدهد مهمترین مرکز علمی ـ راهبردی اسرائیل در آستانه ورشکستگی و فروپاشی کامل قرار دارد. یکی از دلایل این ورشکستگی، تحریم مؤسسات اسرائیلی توسط محققان بینالمللی است. همچنین کمکهای مالی اروپا به محققان اسرائیلی هم ۶۷ درصد کاهش یافته است. در کنار تحریمهای علمی، حملات موشکی ایران به مؤسسه وایزمن در جریان جنگ ۱۲ روزه، ضربهای جبرانناپذیر به این مرکز علمی وارد کرده است. رئیس شورای علمی وایزمن گفته ۲ موشک ایران که به این مرکز برخورد کرده، بیش از ۵۰ آزمایشگاه و تجهیزات تحقیقاتی را بهطور کامل نابود کرده است. خسارت مالی این حمله بین ۴۰۰ تا ۵۴۰ میلیون دلار برآورد شده و حدود ۹۰ درصد از ساختمانهای مؤسسه در این حمله دچار خسارت شدهاند. این حملات، وایزمن را برای نخستینبار در تاریخ خود از فهرست ۱۰۰ مرکز علمی برتر جهان خارج کرده و به رتبه ۱۱۱ سقوط داده است.
قیمت گازوئیل، نگرانکنندهتر از بنزین!
همزمان، رسانههای آمریکایی از پیامدهای این جنگ برای مصرفکنندگان داخلی نیز گزارش دادهاند؛ از افزایش بیسابقه بهای بنزین و گازوئیل گرفته تا تحمیل حدود ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافی به خانوارها و کسبوکارهای آمریکایی.
شبکه تلویزیونی سیبیاس در گزارشی به مناسبت روز کارگر در آمریکا، که یکی از پررفتوآمدترین تعطیلات رسمی این کشور است، اعلام کرد میانگین قیمت بنزین معمولی در آمریکا به چهار دلار و
۱۵ سنت در هر گالن رسیده است؛ رقمی که نزدیک به یک دلار بیشتر از سال گذشته و بالاتر از رکورد پیشین روز کارگر، یعنی سه دلار و ۸۲ سنت در سال ۲۰۱۲، است. اگرچه قیمت کنونی هنوز از رکورد تاریخی پنج دلار و دو سنت در ژوئن ۲۰۲۲ پایینتر است، این نخستین بار است که قیمت بنزین در تعطیلات روز کارگر از چهار دلار عبور میکند. در همین حال، به گزارش سیبیاس، وضعیت گازوئیل نگرانکنندهتر است. میانگین قیمت آن روز جمعه به رکورد پنج دلار و ۸۵ سنت رسید و تا روز دوشنبه پنج سنت دیگر افزایش یافت. از آنجا که کامیونها و شبکههای حملونقل کالا به گازوئیل وابستهاند، افزایش هزینه این سوخت میتواند به بالا رفتن قیمت مواد غذایی، ارسال بستههای پستی و سایر کالاها منجر شود.
۱۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافی برای مردم آمریکا
از طرف دیگر، رسانه آمریکایی اکسیوس نوشت: جنگ ایران اکنون ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه برای مصرفکنندگان آمریکایی در افزایش قیمت انرژی داشته و طبق برآورد لحظهای دانشگاه براون تا صبح دوشنبه، این قبض تقریباً هر دو دقیقه یک میلیون دلار دیگر افزایش مییابد. تورم انرژی در سراسر اقتصاد دیده میشود و افزایش اخیر قیمت دیزل بهویژه تهدید میکند که تأثیر چشمگیری بر حملونقل و سفر در هفتهها و ماههای آینده داشته باشد».
«ردیاب هزینه انرژی جنگ ایران» در دانشگاه براون میگوید افزایش قیمت بنزین و گازوئیل از آغاز جنگ، بهطور متوسط بیش از ۷۶۰ دلار هزینه اضافی بر هر خانوار آمریکایی تحمیل کرده است.
شش ماه جنگ، جهان را زیر و رو کرد
مایکل مالوف، تحلیلگر ارشد سابق استراتژیک پنتاگون، گفت: باید بگویم که ایران بهروشنی شفافسازی کرده است که در صورت پاسخ، تنش را از جانب خود افزایش خواهد داد و این تنها میتواند به این معنی باشد که آنها داراییها و پایگاههای آمریکا را هدف قرار خواهند داد. اگر شرایط بحرانیتر شود، آنها احتمالاً بیشتر شناورهای جنگی آمریکا و کشورهای خلیج فارس در منطقه را که میزبان پایگاههای آمریکایی هستند، هدف خواهند گرفت.
در همین حال، روزنامه والاستریت ژورنال نوشت: شش ماه جنگ ایران، جهان را زیرورو کرد و هرمز به اهرم تهران و اقتصاد جهانی به میدان بحران تبدیل شد. جنگی که ۲۸ فوریه آغاز شد، ظرف شش ماه از رویارویی آمریکا، اسرائیل و ایران، به بحرانی بدل شد که موازنه قدرت، مسیرهای انرژی و اتحادهای منطقهای را تغییر داده است. چند ساعت بعد، پهپادها به دبی رسیدند و تصویر این امارت بهعنوان پناهگاه ثبات خاورمیانه را مخدوش کردند. درگیری به سراسر منطقه کشیده شد؛ پایگاههای آمریکا تا دیهگو گارسیا هدف قرار گرفتند، حزبالله آتشبس با اسرائیل را شکست و حملات ایران به کشتیرانی در تنگه هرمز، این آبراه را به اهرم فشار بر جریان انرژی جهان تبدیل کرد. عبور کشتیها از هرمز که پیش از جنگ روزانه حدود ۱۳۰ فروند بود، در اوت به میانگین ۱۵ فروند سقوط کرد. قیمت نفت بالای ۸۰ دلار ماند؛ بنزین آمریکا نیز از ۲.۹۸ دلار به حدود ۴ دلار در هر گالن رسید. پس از بستهشدن هرمز، محاصره عربستان در دریای سرخ از سوی حوثیها برخی کشتیها را وادار کرد مسیرهایی را انتخاب کنند که حدود ۳۰ روز به سفر
میافزاید.
دوران دستور دادن تمام شده است
جفری ساکس، اقتصاددان آمریکایی، میگوید: دوران دستور دادن آمریکا و غرب به جهان تمام شده است. آمریکا و اروپا همچنان با ذهنیت «امتیاز ویژه» زندگی میکنند و خود را محق میدانند برای دیگران تعیین تکلیف کنند؛ این همان جهان قدیمی امپراتوریهاست، نه جهان چندقطبی. جهان به سمت چندقطبی شدن پیش میرود؛ چین بزرگترین اقتصاد و هند سومین اقتصاد جهان است و تا اواسط قرن از آمریکا پیشی خواهد گرفت. غرب با حدود ۱۰ درصد جمعیت جهان دیگر نمیتواند به
۹۰ درصد دیگر دستور بدهد. بریکس و سازمان همکاری شانگهای نشان دادهاند که اکثریت جهان این نظم را
نمیپذیرند.
کمبود جبرانناپذیر موشکهای پنتاگون
روزنامه «لسآنجلس تایمز» در مقالهای، به بررسی کمبود ذخایر موشکی ارتش آمریکا پس از جنگ با ایران پرداخت و خاطرنشان کرد: آمریکا بخش بزرگی از موشکهای دفاعی پیشرفته خود را از دست داده و برای بازیابی و جبران این خسارت به سالها زمان نیاز دارد. این روزنامه میافزاید که آمارها بهقدری نگرانکننده هستند که مقامات پنتاگون از تأیید، تکذیب یا حتی بحث در مورد آنها خودداری میکنند. در اروپا، یک مقام دفاعی آمریکا گفت که کمبودها «از سطح بحرانی عبور کرده است.» به گفته یک مقام دیگر، اگر روسیه به یکی از کشورهای عضو ناتو حمله کند، نیروهای آمریکایی در منطقه ضربات پیاپی دریافت خواهند
کرد.