سرقت 9 میلیون یورویی از موزه

دو سارق با ورود به موزه «رنوار» در شهر «کنی سور مر» واقع در جنوب فرانسه، چهار اثر هنری را به ارزش حدود ۹ میلیون یورو به سرقت بردند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، سه تابلوی نقاشی از موزه رنوار در شهر کنی سور مر در نزدیکی نیس (جنوب فرانسه) به سرقت رفت. شهردار وابسته به حزب اجتماع ملی این شهر اعلام کرد که دو سارق اندکی پیش از ساعت ۶ صبح وارد موزه شده و چهار تابلو را با خود بردند. سارقان که توسط پلیس تعقیب می‌شدند، با فرار از محل، یکی از تابلوهای مسروقه را رها کردند. طبق گفته شهردار این شهر واقع در منطقه آلپ ماریتیم، ارزش این سرقت ۹ میلیون یورو برآورد شده است. برایان ماسون طی بیانیه‌ای توضیح داد: این دو فرد که از طریق دوربین‌های مداربسته شهری شناسایی شده بودند، پس از فرار، یکی از تابلوهای مسروقه را حین گریز رها کردند. آژیر خطر موزه در ساعت ۵:۴۸ به صدا درآمد و پنج دقیقه بعد، پلیس محلی در محل حاضر شد.