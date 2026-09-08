رئیس‌جمهور اندونزی با توجه به ادامه آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی و زمینی در مناطق مختلف این کشور، دستور تشدید عملیات اطفای حریق را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «پرابوو سوبیانتو» در نشست با مسئولان مقابله با بحران، خواست امکانات اطفای حریق براساس مناطق بحرانی توزیع شود و برای مهار آتش در نزدیکی نوسانتارا، منابع بیشتری اختصاص یابد تا شعله‌های آتش به بخش مرکزی پایتخت جدید اندونزی نرسد.

براساس گزارش سازمان ملی مدیریت بلایای اندونزی، در ۶ استان اولویت‌دار شامل کالیمانتان غربی، ریاو، کالیمانتان جنوبی، کالیمانتان مرکزی، سوماترای جنوبی و جامبی، در مجموع ۷۲ هزار و ۹ هکتار از اراضی طعمه آتش شده است که از این میزان، بیش از ۷۱ هزار هکتار مهار شده و عملیات اطفای حریق در حدود ۹۳۹ هکتار همچنان ادامه دارد.

کالیمانتان غربی با حدود ۳۸ هزار هکتار، بیشترین سطح سوخته را به خود اختصاص داده است. خارج از این ۶ استان نیز حدود ۷۰۵ هکتار درگیر آتش‌سوزی شده که از این میزان، ۴۵۸ هکتار در منطقه «بوکیت سوهارتو» در نزدیکی نوسانتارا در کالیمانتان شرقی قرار دارد.